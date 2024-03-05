Колишня дружина творця "Теорії великого вибуху" розкрила справжню причину їхнього розлучення

Коли пара одружилася, Аріель переконувала, що 33-річна різниця у віці абсолютно не впливає на їхні стосунки. Однак через деякий час вона дійшла іншого висновку.

38-річна блогерка Аріель Лоррі, колишня дружина творця "Теорії великого вибуху" Чака Лоррі, за якою в Instagram стежать понад 400 тисяч осіб, у своєму подкасті The Blonde Files зізналася, що 33-річна різниця у віці з чоловіком зіграла головну роль у їхньому розриві.

"Я думаю, що коли ви подивитеся на мої стосунки, ви побачите дуже очевидну річ, яка була фундаментальною різницею, яка була в нього і в мене. По суті, ми перебували в абсолютно різних місцях нашого життя через наш вік", — продовжила вона, говорячи про свого 71-річного екс-чоловіка.

Чак і Аріель Лоррі були в шлюбі трохи більше трьох років Фото: ariellelorre/instagram

Коментуючи пункт в угоді про розлучення, що стосується поваги до гідності, Аріель зазначила:

"Якщо хтось слухає це з юридичного боку, я нічого не розкриваю — ви можете подивитися на нашу фотографію і побачити відмінності! Нічого особистого я не розголошую. Будь-хто може зрозуміти, що стосунки з великою різницею у віці — це те, над чим справді потрібно працювати, і це може створити своєрідну прірву, і вам потрібно справді працювати, щоб подолати цю прірву. Зрештою, я думаю, що ми були просто у двох різних місцях у нашому житті. Нічого скандального, нічого мерзенного не відбувалося. Я не бачила жодної правильної теорії", — продовжила вона, додавши, що врешті-решт усе, що робилося для збереження шлюбу, не спрацювало.

Говорячи про фінансовий бік розлучення, Лоррі сказала, що поширена ЗМІ інформація про це "була неточною". За її словами, вона отримала все, що хотіла.

Аріель демонструє, як дрібні приємності допомагають їй переживати розлучення

За даними TMZ, телевізійний магнат Чак, відомий у Голлівуді як "Король ситкомів", погодився виплатити 5 мільйонів доларів як компенсацію за розлучення. Творець серіалів "Дві з половиною людини", "Теорія великого вибуху" і "Молодий Шелдон" також отримав право опіки над спільним собакою Гарві.

Чак і Аріель познайомилися через спільних друзів 2014 року, а вже 2015-го почали зустрічатися. Пара пов'язала себе узами шлюбу через три роки. Тоді молодята переконували громадськість, що величезна різниця у віці їх абсолютно не бентежить.

У липні 2022 року з'ясувалося, що Чак подав на розлучення з Аріель після більш ніж трьох років шлюбу, пославшись на непримиренні розбіжності. На короткий час вони помирилися, але вже остаточно розлучилася наприкінці минулого року і підтвердила своє розлучення на початку лютого 2024 року.

Раніше Фокус писав, що Шер розповіла, як різниця у віці заважає її стосункам.