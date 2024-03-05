Який весняний одяг буде в тренді у 2024 році (фото)

Весна — це період нестабільної погоди, різких зміни температури та незнання, що сьогодні вдягнути на роботу чи прогулянку. Сама тому в своєму гардеробному арсеналі треба мати весь необхідний набір верхнього одягу, який може стати в нагоді.

Фокус підготував підбірку верхнього одягу, яка буде актуальна цією весною 2024.

Пальто-піджак

Останнім часом у світі моди набирає популярності тренд гібридів пальто-блейзер, також відомий як "пальто-жакети". Цей універсальний одяг поєднує структуру та формальність блейзера з теплотою та покриттям пальто, створюючи стильний та функціональний предмет як для повсякденних, так і для офіційних випадків. Завдяки витонченому силуету та приталеним деталям тренд пальто-блейзер є чудовим способом підкреслити свій образ і залишатися в тренді цього сезону. Крім цього, пальто-піджак — найуніверсальніша річ, яка поєднується з будь-яким низом, стилем та взуттям.

Пальто максі

Прямого чи приталеного крою. Також універсальна модель, але можливо менш зручна. Максі пальта стали популярним трендом цього сезону. Цей стильний та елегантний предмет гардеробу може бути чудовим доповненням до будь-якого образу. Він додає жіночності та шарму, підкреслюючи вашу індивідуальність. Ви можете носити максі пальто як на кожен день, так і на особливі випадки, створюючи стильні та витончені образи.

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Тренч

Тренч — це класичне верхнє пальто, яке зазвичай має довжину до колін, пояс та гудзики. Вони можуть бути виконані з різних матеріалів, таких як бавовна або шерсть, та представлені в різних кольорах. Тренч незамінна річ на теплішу весну. Моделі зі шкіри ще довго будуть актуальними.

Шкіряна куртка

Шкіряна куртка. Дуже стильна річ і особливо для любителів стилю Хайлі Бібер. Шкіряні куртки – це позачасовий модний тренд, який ніколи не виходить з моди. Вони універсальні, довговічні. Незалежно від того, чи віддаєте ви перевагу класичній чорній мотоциклетній куртці чи яскравішому виробу, шкіряна куртка стане чудовим доповненням до будь-якого гардеробу.

Бомбер, особливо зі шкіри

Шкіряний бомбер зараз є популярним трендом у моді. Це універсальний предмет, який додає крутості будь-якому вбранню. Поєднуйте його з джинсами та футболкою для повсякденного образу або одягніть його з сорочкою на ґудзиках і брюками для більш вишуканого вбрання. Шкіряні куртки-бомбери доступні в різних кольорах і стилях, тож ви можете знайти те, що підійде під ваш особистий стиль. Загалом, це чудова інвестиція, яка ніколи не вийде з моди.

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