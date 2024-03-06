Король та королева Йорданії вийшли разом у світ (фото)

Королева Ранія та король Абдалла ІІ одружені з 1993 року. Вони стали батьками чотирьох спільних дітей.

Король Абдалла ІІ та королева Йорданії Ранія вийшли разом у світ. Знімками дружина монарха ділиться у своєму Instagram.

Подружжя продовжує відзначати Срібний ювілей Абдалли ІІ не престолі.

"З Його Величністю в Ірбіді на інавгурації нового корпусу Ібдерської загальноосвітньої школи в рамках заходів, присвячених Срібному ювілею Його Величності", — зазначила багатодітна мама.

Для виходу з чоловіком Ранія обрала яскраву cукню, фасон якої називається "наречена півночі". Вбрання створила місцева дизайнерка. До образу дружина йорданського короля додала сумочку через плече Bottega Veneta.

На ногах монаршої персони були замшеві туфлі британського бренду JENNIFER CHAMANDI. Зокрема, Ранія обрала кілька лаконічних прикрас та зібрала волосся в елегантну зачіску.

Тим часом король Абдалла ІІ продемонстрував класичний діловий костюм, який поєднав зі світлою сорочкою.

Король та королева Йорданії

Ранія та Абдалла ІІ одружилися у 1993 році. Вони стали батьками чотирьох спільних дітей — кронпринца Хусейна, принцес Сальми та Іман та принца Хашема.

Королева Ранія із синами Фото: Queen Rania Al Abdullah

Нагадаємо, королева Ранія вийшла у світ у блузці з вишивкою.

Також Фокус писав про пораду королеви Ранії дружині сина Хусейна.