Дочка Мадонни Лурдес Леон з'явилася в прозорій сукні на показі Yves Saint Laurent (фото)

У Парижі дівчина продемонструвала пікантний образ. Дочка знаменитості розвивається як співачка.

Американська фотомодель, танцівниця і співачка Лурдес Леон з'явилася 5 березня без бюстгальтера на показі чоловічого одягу Yves Saint Laurent осінь/зима 2024-2025 у межах Тижня моди в Парижі, повідомляє Daily Mail.

Дочка знаменитої поп-зірки Мадонни і Карлоса Леона вийшла на захід у прозорій мереживній сукні-боді з високим коміром і в рукавичках.

Лурдес Леон на показі Yves Saint Laurent Фото: Getty Images

Під сукнею проглядалася чорна спідня білизна. Лурдес підкреслила свій зріст парою туфель із гострим носком на високих підборах. 27-річна модель накинула на плечі велике вовняне пальто. Вона була у великих сонцезахисних окулярах, незважаючи на те, що на вулиці було темно. Леон завершила свій образ, уклавши волосся у вільні локони і нафарбувавши губи блиском тілесного кольору.

Лурдес Леон на показі Yves Saint Laurent Фото: Getty Images

Що відомо про Лурдес Леон

Лурдес Марія Чікконе-Леон народилася 14 жовтня 1996 року. Дочка знаменитої американської поп-співачки Мадонни і фітнес-тренера, актора кубинського походження Карлоса Леона. Лурдес почала робити собі ім'я у світі моди, знявшись для таких модних брендів, як Miu Miu і Stella McCartney. Чотири роки навчалася в Мічиганському університеті. У 2021 році була обличчям рекламної кампанії Marc Jacobs Spring. Окрім модельної кар'єри, донька знаменитості розвивається як співачка. Першою піснею Лурдес була "Lock&Key". У 2023 році випустила свій другий сингл "Spelling". Композиція була створена на честь хіта матері "Frozen". Дівчина періодично публікує в соцмережах оголені фото з відвертих фотосесій.

Раніше, 11 жовтня, повідомлялося, що Лурдес Леон повторила образ Мадонни у своєму новому кліпі. Відео починається в темному лісі, де фокусується на Лурдес, яка ширяє в повітрі в моторошній чорній сукні, схожій на сукню Жана-Поля Готьє, яку Мадонна носила в оригінальному кліпі.