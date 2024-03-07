"Що відбувається?": Жадан відреагував на коментарі про розрив із Соловій (фото)

Сергій Жадан залишив кілька коментарів у соцмережі під постами про його стосунки з Христиною Соловій. Усі вони тією чи іншою мірою висловлювали здивування ситуацією, що склалася.

Український письменник і рок-музикант Сергій Жадан несподівано відреагував на інтерв'ю Христини Соловій, у якому співачка розповіла про їхній роман і розставання. Свої коментарі Жадан залишив під постами шанувальників у соціальній мережі Х (раніше — Twitter).

Жадан висловив щире здивування ситуацією і здивувався тому, чому інтернет-користувачі почали залишати йому коментарі зі словами підтримки та жалю.

Так, один із користувачів Х опублікував у соцмережі мем, присвячений ситуації з Жаданом і Соловій. У ньому йшлося про те, що лідер гурту "Жадан і Собаки" розлучився з дружиною, щоб бути з молодшою на 18 років Христиною, однак остання закохалася в іншу людину і покинула чоловіка. Спочатку чоловік просто відреагував на цей пост трьома знаками запитання, а пізніше не втримався і написав "Що це за х*йня?".

Також кількома знаками запитання Сергій Жадан відреагував і на коментар про те, що його стосунки з Христиною були "Зовсім ненормальними". А під коментарем одного користувача соцмережі, в якому йшлося "Розуміємо вас, пане Сергію, і без слів. Тримайтеся" сам письменник відповів фразою "Що відбувається?".

Зазначимо, що дехто з користувачів припустив, що рок-музикант прекрасно розуміє, що викликало таку пильну увагу до його особистого життя, але продовжує грати з користувачами в якусь гру. Тож Жадана засипали вже іронічними коментарями в стилі "Не впадайте у відчай, у вас залишилися собаки" та "Зате буде натхнення для віршів про нещасливе кохання".

Інтернет-спільнота бурхливо відреагувала на заяву Христини Соловій про розрив із Сергієм Жаданом Фото: Скриншот

Нагадаємо, дещо раніше Христина Соловій розповіла, чому розірвала стосунки з Вакарчуком. Співачка зазначила, що до завершення спільної творчої роботи призвели дві причини. Одна з них — це закінчення терміну контракту, а друга — втрата емоційної близькості з виконавцем.

Крім того, наприкінці жовтня 2023 року ми писали про те, що Сергій Жадан прокоментував скандальний кліп із Христиною Соловій. Лідер гурту "Жадан і Собаки" подякував фанатам за увагу та причетність. Крім цього, Сергій Жадан висловився щодо скандалу із заявою представників храму, в якому проходили зйомки.