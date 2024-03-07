"Мама" Вєрки Сердючки очікує на поповнення в родині: з'явилися перші фото

Інна Білоконь, яка полюбилася глядачам в образі мами провідниці Вєрки Сердючки, очікує на онуків. Її дочка Яна вагітна: молода жінка навіть уже опублікувала в соціальних мережах знімки з фотосесії, на якій вона позує з животиком.

Актриса Інна Білоконь, більше відома на сцені, як мама Вєрки Сердючки, незабаром стане бабусею. Її дочка — Яна Макогон — опублікувала на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram фотографії, на яких вона вагітна.

На першому чорно-білому фото дівчина позує в білій сукні. Вона з пишними рукавами, відкритими плечима та довжиною до підлоги. Лівою рукою молода жінка притримує живіт. Фото Яна підписала коротко: "Сімейні моменти".

Донька Інни Білоконь скоро стане мамою

Другий знімок дочка артистки опублікувала в сторіс. Це затемнене фото. На ньому зображена пара — Яна та її чоловік. Чоловік стоїть позаду дружини та обіймає руками її живіт. Знімок без підпису: Яна забезпечила його тільки смайликом у вигляді сердечка.

Дочка Інни Білоконь заінтригувала опублікованим знімком Фото: Скриншот

Зазначимо, що вперше про весілля доньки "мама Вєрки Сердючки" повідомила 12 листопада 2023 року. Тоді Інна Білоконь опублікувала на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram фотографію Яни в білій вінчальній сукні та з фатою. На знімку молода жінка тримала під руку чоловіка, який стояв до фотографа спиною. Знімок артистка підписала першими літерами імен молодят: "S❤️Y".

Інна Білоконь опублікувала фото з весілля доньки Яни Фото: belokoninnaviktorovna/ Instagram

Нагадаємо, у грудні 2023 року ми писали, що 44-річна Розаріо Доусон незабаром стане бабусею. Варто зазначити, що вагітна не рідна дочка актриси. Вона усиновила дівчинку, коли їй було 11 років. Актриса не приховує, що дівчинка не рідна, проте нечасто говорить про неї публічно. Відомо, що при народженні дівчинка носила ім'я Лола.