56-річна Памела Андерсон знялася в повністю прозорому комбінезоні (фото)

Модель продовжує наполягати на тому, що життя без маски, макіяжу та фільтрів — справжнє. Вона хоче стати прикладом для молодого покоління.

Американська модель та акторка Памела Андерсон продовжує пропагувати природну красу та зніматися без макіяжу, не звертаючи уваги на стереотипи. Зокрема вона стала героїнею нового випуску CR Fashion Book, і її фотографії вже з'явилися на сторінці видання в Instagram.

Знаменитість, яка останнім часом веде непублічний спосіб життя, не тільки показала себе без косметики, а й приміряла неймовірно відверте вбрання. Знаменитість сфотографувалася в абсолютно прозорих комбінезонах, один з яких прикрашений великими паєтками.

Модель також позує в чорній сукні, прикрашеній незвичайною скульптурою скелета червоної риби, а потім одягла величезний чорний капелюх. Серед інших ансамблів на Памелі — біла сукня від Prada, костюм, у якому вона більше схожа на стюардесу, та інші образи.

"Я робила це заради дівчаток. Я просто думаю, що світ соціальних мереж і фентезі, особливо в моді та кіно, — це ескапізм, але ці повсякденні речі... Я відчувала, що просто бути — це нормально. І я просто не хотіла вдаватися у весь цей гламур і грати в гру. Я просто хочу перевернути сценарій; Я хочу кинути виклик красі. Але мої агенти і навіть мої діти говорили: "Мамо, ти не можеш, тобі потрібна гламурна команда! І я сказала: ні, про що ти говориш? Той факт, що ви, хлопці, говорите мені це, змушує мене більше не хотіти цього робити! Я збираюся зробити свіже обличчя, без макіяжу, не прикидатися без макіяжу. І я просто відчула себе вільною. Ніхто не подивився на мене і не сказав: "Аааааааа!" — розповіла вона в бесіді з журналістами.

Нещодавно стало відомо, що Памела не повернеться в перезапуск серіалу, який зробив її знаменитою, — "Рятувальники Малібу". За словами продюсерів, дні Андерсон у проєкті закінчилися, ворожості немає, але "шоу — всього лише частина її минулого, і вона не зацікавлена в тому, щоб повернутися на цей шлях".

Fox домоглася перезапуску дуже популярного проекту. Спочатку в серіалі з 1989 до 1999 року знімався Девід Гассельгофф, якому зараз 71 рік, а потім з 1999 до 2001 року його було адаптовано в "Рятувальники Малібу на Гаваях", у якому головну роль грав Джейсон Момоа. Він також знявся в додатковому серіалі "Ночі Рятувальників Малібу", який транслювався з 1995 по 1997 рік.

Андерсон зіграла в серіалі разом з Ясмін Бліт, Ніколь Еггерт, Александрою Пол, Паркер Стівенсон, Ерікою Еленіак. Дія оригінального шоу відбувалася на пляжі Лос-Анджелеса, де команда рятувальників на чолі з лейтенантом Мітчем Б'юкенноном (Гассельгофф) рятує життя, розбирається з особистими драмами, бореться зі злочинністю і щодня бере участь у неймовірних пригодах.

Він був створений Майклом Берком, Дугласом Шварцем і Грегорі Дж. Бонанном, оскільки останній свого часу працював рятувальником округу Лос-Анджелес.

Оригінальний серіал став світовим явищем, оскільки одночасно транслювався більш ніж у 145 країнах, що більше, ніж будь-яке інше телешоу.

Сценарій до перезапуску серіалу пише Лара Олсен.

"Сміливі рятувальні операції в океані, незаймані пляжі та культові червоні купальні костюми повертаються разом з абсолютно новим поколінням", — йдеться в описі шоу.

Раніше Фокус писав, що Памела Андерсон назвала найважчу річ у житті.