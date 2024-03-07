"Скільки коштують мої друзі?": Гросу різко відреагувала на чутки про заміжжя від "подруги" (фото)

Співачка звернулася до блогера Богдана Беспалова, який першим і опублікував матеріал про нібито її друге заміжжя, посилаючись на слова анонімної подруги Гросу. Аліна запитала, чи платив він щось за таку інформацію про неї.

Українська співачка Аліна Гросу відреагувала на інформацію в ЗМІ про те, що вона вдруге вийшла заміж. Зірка розмістила на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram відповідну сторіс.

Аліна почала розмовне відео з того, що зізналася: так, вона вже бачила "жовті" новини про себе і своє ймовірне заміжжя. І їй неприємно дізнаватися про своє ж особисте життя з преси. Крім того Гросу також болісно усвідомлювати, що в її оточенні можуть бути знайомі та друзі, готові розповідати блогерам і журналістам інтимні подробиці про життя співачки.

"Я дуже "люблю" ті ранки, коли я прокидаюся і якась жовта новина з'являється про мене. Кажуть, якась моя подруга, мені дуже цікаво, яка це моя подруга, взяла мене і злила. Сказати чесно, дуже неприємно, коли ти маєш в оточенні якусь людину, яка не настільки щира, як тобі б хотілося", — сказала Гросу.

Вона також звернулася особисто до блогера Богдана Беспалова, який першим, із посиланням на анонімну подругу Гросу, і опублікував новину про її заміжжя.

"Мені б дуже хотілося дізнатися, пане Беспалов, хто ж це така віддана мені подруга? Пане Беспалов, скільки коштують "мої друзі"? Чи довгі язики тепер безкоштовні?" — написала на своїй сторінці Аліна Гросу.

Зазначимо, що сторіс співачка записувала з салону автомобіля. Одягнена Аліна була в чорний светр у рубчик і чорну шкіряну куртку. Волосся вона зібрала у хвіст і доповнила повсякденний образ круглими сережками.

Аліна Гросу звернулася до блогера, який опублікував матеріал про її друге заміжжя Фото: Скриншот

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Крім того, ми розповідали про те, що Сергій Жадан відреагував на коментарі про розрив із Соловій. Письменник і рок-музикант залишив кілька коментарів у соцмережі під постами про його стосунки з Христиною Соловій. Усі вони тією чи іншою мірою висловлювали здивування ситуацією, що склалася.