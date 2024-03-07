Люкс у небі: який вигляд має переліт в Абу-Дабі за 250 тисяч гривень

Авіакомпанія Etihad пропонує переліт на літаку The Residence у справжньому готельному номері з максимальним комфортом. Вартість люкса з двоспальним ліжком — 5000 фунтів стерлінгів.

Журналіст Тед Торнхілл показав, який вигляд має найнеймовірніший переліт в Абу-Дабі в люксі на борту A380 авіакомпанії Etihad. А також який вигляд має бізнес-клас авіакомпанії ОАЕ. Люкс, званий The Residence ("Резиденція"), займає місце 1А і розташований у самій передній частині верхньої палуби А380. Про це пише Daily Mail.

У "Резиденції" є окрема вітальня, душ і туалет, а також окрема спальня з двоспальним ліжком.

Ба більше, є примітні VIP-доповнення для мільйонерів, які найчастіше користуються люксом.

Резиденція, спроектована лондонською компанією Acumen Design Associates, являє собою місце 1А в літаку Etihad A380 і розташована в передній частині верхньої палуби літака. І починається переліт з Терміналу 4 аеропорту Хітроу, де пасажиру надається доступ до шикарної прихованої VIP-зали.

Двоспальне ліжко в люксі Фото: Ted Thornhill

Тут є розкішний диван, телевізор, невелика кухня і столовий сервіз на одну людину. А також особистий дворецький, який приносить гарячу смачну каву і випічку, а Аарон, ще один чарівний співробітник авіакомпанії Etihad, забирає пасажира, щоб доставити його в "Резиденцію".

Зал очікування для віп-клієнтів Фото: Ted Thornhill

Щасливий власник квитка за майже чверть мільйона гривень (5000 фунтів стерлінгів) може зустрітися з капітаном і першим офіцером літака.

Також він може випити келих рожевого шампанського Billecart-Salmon. А у ванній кімнаті є туалетно-косметичні засоби Acqua di Parma.

У ванній кімнаті також є душ, і пасажири "Резиденції" можуть насолодитися гарячою водою протягом п'яти хвилин під час польоту.

За ванною розташована спальня з двоспальним ліжком, яку можна закрити перегородкою. І пасажиру надається піжама, щоб він міг відпочити під час семигодинного перельоту в Абу-Дабі.

У The Residence є два вікна, кожне з двома жалюзі — одна фільтрує сонячне світло, інша блокує його — які можна опустити за допомогою кнопок у формі стрілок під ними. А персонал забезпечує найвищий рівень комфорту.

Тед Торнхілл у вітальні люкса "Резиденція" Фото: Ted Thornhill

Щойно літак набирає висоту, пасажиру подають обід. І він кращий, ніж у розкішному ресторані. Як закуску подають соковитий хвіст омара з часточками апельсина і грейпфрутом. Потім — курячу грудку з хрусткою крихтою з грудинки ягняти і пюре, а на десерт — карамельний пудинг.

Після прогулянки вестибюлем першого та бізнес-класу, де багаті пасажири можуть розслабитися на напівкруглих банкетках із високими спинками та насолодитися напоями. Якщо багатий пасажир захоче розділити комфорт "Резиденції" з кимось, то йому доведеться доплатити 2000 доларів.

Назад до Лондона журналіст вирушив у бізнес-класі. Це, звісно, не особистий люкс на борту літака, але теж вельми комфортний досвід. Пасажирам подають вишукані страви, надають косметичний набір у фірмовому мішечку компанії Etihad, і саме сидіння можна відокремити перегородкою, опинившись у своєрідному "коконі".

Місце в бізнес-класі

Вартість квитків бізнес-класу з Хітроу в Абу-Дабі туди і назад починається від 3499 фунтів стерлінгів (4462 долари США), в один бік від 2330 фунтів стерлінгів (2971 долар США).

Бізнес-клас

Нагадаємо, раніше таблоїди писали про те, як принц Гаррі прилітав на добу в Лондон, щоб провідати свого батька, якому діагностували рак. Рейс був звичайним, але принц скористався розкішним залом очікування в аеропорту Гітроу .