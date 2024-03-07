"Натякнули на хабар": колишній російський ведучий розповів, скільки з нього вимагали за паспорт України (відео)

Олексій Суханов у 2014 році підтримав Євромайдан і переїхав в Україну. Однак українське громадянство зміг отримати тільки 2019 року.

Відомий український телеведучий Олексій Суханов розповів про те, скільки йому пропонували заплатити за українське громадянство та отримання паспорта. Цієї теми ведучий торкнувся в інтерв'ю для YouTube-проєкту журналістки Раміни Есхакзай.

Ведучий ток-шоу "Говорить вся країна" розповів, що 2014 року, щойно він переїхав на постійне місце проживання в Україну, йому пропонували заплатити за отримання українського паспорта суму в десять тисяч. Яку саме валюту мали на увазі вимагачі, Суханов у розмові з журналісткою не уточнив. Він підкреслив, що від "привабливої пропозиції" відмовився.

"Мені натякнули на хабар у 10 тисяч. Я відмовився. Позиція не продається. Це дивно, стати на бік країни, а потім купувати паспорт. Це маячня для мене. Я відмовився, звичайно", — розповів Суханов.

Він додав, що став громадянином України без допомоги будь-яких махінацій. У 2019 році указ про надання Суханову українського громадянства підписав президент країни Володимир Зеленський.

Олексій Суханов розповів, з якими труднощами зіткнувся під час отримання українського паспорта Фото: suhanov.official/ Instagram

"Зеленський надав громадянство, за що я вдячний, це честь для мене, я ні хвилини не пошкодував, і пишаюся тим, що я громадянин України. Українське громадянство — це велика честь, це почесно, і в голові іноземців це повинно закарбуватися", — наголосив телеведучий.

Зазначимо, що Олексій Суханов народився в місті Іваново Російської Федерації. Освіту здобув у Московському державному університеті комерції. Працював ведучим на російських телеканалах "Дождь", "ТВ3", "РЕН ТВ". З квітня 2012 року був ведучим ток-шоу "Говорить Україна". У лютому 2014 року підтримав Революцію Гідності. У серпні 2014 року виїхав із Росії і пішов із "РЕН ТВ".

Нагадаємо, дещо раніше Суханов розповів, хто допомагає йому триматися під час війни. Позитивні емоції Олексій Суханов черпає зі спілкування з домашнім улюбленцем — йоркіпом на прізвисько Арті. Пес з'явився в будинку в телеведучого ще наприкінці 2020 року.