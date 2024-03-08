Універсальні та притягують погляд: дизайнери назвали сережки Зеленської хітом літа-2024 (фото)

Поєднувати такий аксесуар можна як з романтичними та жіночними літніми сукнями, так і з діловими костюмами та повсякденними образами для виходу в місто. До того ж сережки-ланки приємно дивують різноманітністю за рахунок інкрустації та виконання в тому чи іншому металі.

Перша леді України Олена Зеленська як аксесуар обрала оригінальні сережки-ланки, які дизайнери вже називають трендом літа-2024. Про це пише "Обозреватель".

Йдеться про прикрасу, яку дружина президента України обрала для Саміту перших леді та джентльменів. Тоді Олена Зеленська доповнила сережками суворий діловий образ, що складався з піджака відтінку синього та білої сорочки.

Прикраса являє собою модель овальної форми з білого металу. Сережки не інкрустовані камінням, оскільки завдяки своїй формі і так є помітним аксесуаром і притягують до себе увагу.

Олена Зеленська показала на своєму прикладі, як поєднувати діловий стиль із помітним і водночас лаконічним аксесуаром Фото: Скриншот

Чому сережки-ланки, як у Олени Зеленської, стали трендовими

Для цього є кілька причин. Перша з них — універсальність прикраси. Дизайнери пояснюють, що аксесуар такого типу доповнить модний лук практично в будь-якому стилі. Сережки-лантухи можна носити з сукнею в романтичному стилі, діловим костюмом, повсякденним одягом для "виходу в місто", а також доповнювати ними "брутальні" образи й ансамблі в стилі "унісекс".

Зазначимо, сережки, які продемонструвала перша леді України, різноманітні. Тому свою улюблену прикрасу знайде будь-яка жінка. Сережки-ланки існують у металах різного кольору (золоті, білому металі та у поєднанні білого із золотим). Крім того, можна вибрати як лаконічну модель без інкрустації, так і прикрашену дорогоцінним і напівдорогоцінним камінням. Також у випадку сережок-ланок дизайнери можуть "гратися" з формами, представляючи як моделі з чіткою геометрією, так і сережки зі скошеними гранями.

Не варто також забувати, що такий аксесуар відповідає модним трендам 2024 року, серед яких — лаконічність у поєднанні з масивністю.

Важливо Як правильно обрати сережки під форму свого обличчя

Як вибрати сережки-ланки

Власницям круглого обличчя рекомендується віддавати перевагу довгим ланцюжкам, а квадратного — сережкам-лантушкам з м'якими вигинами.

Для вечірнього "виходу у світ" можна вибрати сережки-ланки, інкрустовані дорогоцінним камінням (діамантами) або перлами. А для того, щоб доповнити діловий ансамбль або лук у повсякденному стилі, дизайнери радять віддати перевагу однотонним сережкам без вставок.

Нагадаємо, дещо раніше Олена Зеленська показала, як носити діловий костюм з водолазкою. Дружина президента України доповнила строгий образ парою важких сережок, помітних здалеку, і закритими чорними туфлями на підборах.

А на початку лютого Олена Зеленська в ніжному образі з'явилася на зустрічі з президентом Латвії. Для зустрічі з представниками латвійської влади Олена одягла вишуканий бежевий костюм, який складався з популярних нині штанів палаццо вільного крою і класичного піджака в тон.