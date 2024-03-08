Відомий телеведучий розповів про те, чи спілкується з мамою та іншими родичами з РФ

Олексій Суханов зазначив, що стосунки з мамою, яка залишилася в Росії, остаточно зіпсувалися 24 лютого 2022 року. Тоді жінка зателефонувала і в ультимативній формі просила сина повернутися з України до РФ.

Мама телеведучого Олексія Суханова, яка залишилася в Росії, не зателефонувала синові навіть для того, щоб привітати його з ювілеєм. Про це ведучий розповів в інтерв'ю для YouTube-проєкту журналістки Раміни Есхакзай.

Суханов згадав, що з мамою та іншими родичами він не спілкується з 24 лютого 2022 року — дня повномасштабного вторгнення ЗС РФ на територію України. Цього дня він говорив із рідною людиною востаннє. Тоді мати сказала Олексію: "Ну давай уже повертайся, досить грати в бозна-що". Телеведучий зі свого боку відповів, що його домівкою з 2014 року стала Україна, а мати так і не змогла цього зрозуміти та прийняти. Жінка навіть не зателефонувала синові 5 січня 2024 року, коли він відзначав своє 50-річчя.

"У коментарях мені всюди пишуть: "мама це святе, не можна зраджувати сім'ю" тощо. Але ніколи не оцінюйте людину, якщо не побували в її шкірі. Для себе я вирішив залишатися з батьківщиною, яка не поділяє просту тезу про те, що не можна вбивати інших", — зазначив Суханов.

Мама Олексія Суханова Ольга Михайлівна Суханова Фото: Скриншот

Зазначимо, що Олексій Суханов народився в місті Іваново Російської Федерації. Освіту здобув у Московському державному університеті комерції. Працював ведучим на російських телеканалах "Дождь", "ТВ3", "РЕН ТВ". З квітня 2012 року був ведучим ток-шоу "Говорить Україна". У лютому 2014 року підтримав Революцію Гідності. У серпні 2014 року виїхав із Росії та пішов із "РЕН ТВ".

Дещо раніше колишній російський ведучий розповів, скільки з нього вимагали за паспорт України. Олексій Суханов у 2014 році підтримав Євромайдан і переїхав до України. Однак українське громадянство зміг отримати тільки 2019 року.

Крім того, Олексій Суханов розповів, хто допомагає йому триматися під час війни. Позитивні емоції Олексій Суханов черпає зі спілкування з домашнім улюбленцем — йоркіпом на прізвисько Арті. Пес з'явився в будинку у телеведучого ще наприкінці 2020 року.