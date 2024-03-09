Тельцям — успіх, Терезам — терпіння. Таро-прогноз на кар'єру навесні 2024 року для всіх знаків
Весна вступила у свої права і ми готуємося приймати її дари, якими б вони не виявилися для кожного з нас. Звичайно ж, не всім пощастить однаково, втім, як і не всіх переслідуватиме невдача: як то кажуть, усього буде порівну.
Весна впевнено входить у свої права і настав час прогнозів на цю прекрасну пору року для всіх знаків Зодіакального кола. Звісно, з приходом весни далеко не всім одночасно пощастить, але настрій, як відомо, неабияк впливає на життєві плани, тож на багатьох усе-таки чекає успіх.
Овен
Овнам настав час заглибитися в те, від чого вони завжди намагаються триматися якомога далі, а саме — в терпіння і посидючість. Саме ці якості і стануть вашими провідниками на кар'єрний Олімп навесні, що настала.
Телець
Навесні Тельцям вдасться залікувати рани від відчуття власної недосконалості й спрямуватися в успішний успіх. У всякому разі, перша половина весни 2024 посміхається вам усіма можливими позитивними арканами з колоди Таро.
Близнюки
Близнюки активно здобуватимуть нові знання та підвищуватимуть рівень кваліфікації. Для вас ця пора буде легкою і приємною, майже як у студентські роки. Головне — зрозуміти, як застосувати отримані знання в майбутньому. Хоча, цього разу велика ймовірність, що ви робите те, що потрібно!
Рак
Раки, до вас біжать гроші. Причому, з очікуваних і навіть зовсім непередбачуваних джерел! Дуже грошова весна 2024 очікує представників знака. Вам буквально не втекти від грошей! Вони вас знайдуть, навіть якщо ви будете на умовному безлюдному острові!
Лев
На Львів чекає непростий період навесні 2024 року. Наберіться сил і терпіння. На жаль, можливі грошові втрати, несподівані витрати, неприємні грошові ситуації, крадіжки. Можлива втрата роботи або іншого постійного джерела доходу.
Діва
Дівам слід "кувати залізо поки гаряче". Вам буде щастити з усім: з партнерами, з робочими місцями, з кар'єрними досягненнями, проєктами і взагалі — всім, у чому може пощастити окремо взятій Діві.
Ваги
У Терезів не найуспішніший період у плані кар'єрних рішень і випадків. Вам слід набратися терпіння, бути в прийнятті й радіти поки що дрібницям. Ближче до кінця весни 2024 року до вас прийдуть доленосні зміни, до яких ви будете навіть не готові: настільки вони приголомшать вас.
Скорпіон
На Скорпіонів чекає велика боротьба і необхідність здобувати нові знання та професійні якості. Зовсім скоро вони стануть вам у пригоді, але точно не навесні. Поки що вам доведеться набратися терпіння і ставитися до багатьох речей філосовськи.
Стрілець
Стрільцям не допоможуть титанічні зусилля: вам доведеться багато боротися за місце під сонцем. Ніхто не заперечує ваші переваги та професійні навички, але чомусь вони опиняться в тіні цієї весни 2024 року. Вам також слід набратися терпіння і сісти в смиренну позу лотоса.
Козеріг
Козероги, ось а у вас усе чудово! Нові пропозиції по роботі, нові вдалі проекти, грошові контракти, успішні відрядження. Ця весна просто створена бути вашою у всіх сенсах: дерзайте!
Водолій
На Водоліїв чекає навчання: курси, тренінги, практика. Одним словом, на вас чекає пізнання нового, ймовірно, абсолютно нового, про що ви раніше навіть поняття не мали. Але все на краще: ви будете раді отриманим знанням і зможете швидко застосувати їх за призначенням.
Риби
Риби, вас безумовно порадує весна 2024 року, що настала. Ви будете багато працювати і багато відпочивати, Періодично будете звертатися до досвіду минулого. На вас чекають цікаві відрядження, веселі компанії, нові професійні знайомства. Правда, іноді ви будете відчувати себе самотньо, але ж вам це властиво!