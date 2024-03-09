9 березня 2024 року: День Святих сорока мучеників — що сьогодні не можна робити

Сьогодні не можна займатися рукоділлям, шити, в'язати. Також краще відкласти до завтра всю домашню роботу.

Що сталося цього дня:

Сьогодні православна церква вшановує пам'ять сорока Севастійських мучеників. Вони були воїнами римського XII легіону, які 320 року загинули біля міста Севастія (нині Сивас, Туреччина) через те, що відмовилися зректися християнської віри. У народі цей день називали Сорок святих.

Також 9 березня в Україні святкують День народження Тараса Шевченка.

Що не можна робити 9 березня:

займатися важкою фізичною працею

шити, в'язати, займатися рукоділлям

переїдати, вживати алкоголь

Народні прикмети та повір'я:

теплий вітер — до дощового літа

грім гримить — до мізерного врожаю зернових

яка сьогодні погода — такою вона буде наступні 40 днів

День ангела святкують:

Леонтій, Микола, Ілля, Валерій, Тарас, Афанасій, Олександр, Кирило

Народилися сьогодні:

1814 рік — Тарас Шевченко, український поет і художник

1874 рік — українська художниця-емігрантка Софія Левицька

1886 рік — Георгій Нарбут, український художник, графік, творець державної символіки УНР, перших українських грошових знаків і поштових марок (1920)

1979 рік — Оскар Айзек, американський актор

Також цього дня:

1497 рік — Микола Коперник у Болоньї здійснює перші астрономічні спостереження

1918 рік — Центральну Раду України повернуто до Києва

1934 рік — у Києві засновують видавництво "Веселка"

1959 рік — у Нью-Йорку на торговому ярмарку вперше демонструють ляльку Барбі