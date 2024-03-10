10 березня 2024 року: Василини Коринфської — що сьогодні не можна робити
Сьогодні не можна ображатися і з'ясовувати стосунки в родині. Сині хмари, що біжать по небу, пророкували тепло і дощ.
Що сталося цього дня:
Сьогодні православна церква вшановує пам'ять святої Василини Коринфської. У народі святу Василису називали "повелителькою весняних вод". Раніше люди зверталися до святої з проханням позбавити їхні землі від паводків.
Що не можна робити 10 березня:
- витрачати гроші
- проводити медичні операції
- лаятися, злословити, ображатися
Народні прикмети та повір'я:
- У Василини — весняні клопоти: потрібно відвести воду від хати, щоб вода підпол не затопила
- Цього дня можуть бути перші грози
- Коли весняні струмки біжать у лунку, то в рибалок добре ловиться плотва
- Сині вже хмари, що біжать по небу, пророкували тепло і дощ
День ангела святкують:
Анастасія, Василина, Віктор, Галина, Дмитро, Леонід, Леонід, Павло
Народилися сьогодні:
1940 рік — Чак Норріс, американський кіноактор, майстер бойових мистецтв
1958 рік — Шерон Стоун, американська модель і кіноактриса
1973 рік — Єва Герцигова, чеська супермодель
А також у цей день:
1535 рік — Іспанські мореплавці відкрили в Тихому океані, за 972 кілометри на захід від Еквадору, Галапагоські острови
1801 рік — У Британії розпочато перший перепис населення
1862 рік — Федеральним урядом США вперше в цій країні випущено паперові гроші
1878 рік — У Женеві випущено кишенькове видання "Кобзаря" Тараса Григоровича Шевченка
1905 рік — У Лондоні засновано футбольний клуб "Челсі".
1906 рік — У Британії відкрито лінію Бейкерлоо Лондонського метрополітену
1910 рік — У Китаї заборонено рабство
1982 рік — Рідкісний парад планет — усі дев'ять планет (Меркурій, Венера, Земля, Марс, Юпітер, Сатурн, Уран, Нептун і Плутон) зібралися по один бік від Сонця в секторі з кутом 95 градусів