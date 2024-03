"Оскар-2024": повний список переможців і найкращі фільми (фото, відео)

"20 днів у Маріуполі" Мстислава Чернова отримав статуетку в номінації "Найкращий документальний повнометражний фільм". Це перша кінонагорода для України за весь час проведення премії. Стрічка Крістофера Нолана "Оппенгеймер" завоювала 8 статуеток.

У ніч із 10 на 11 березня відбулася 96-та щорічна церемонія вручення премії "Оскар", де було названо найкращі фільми 2023 року. Про це стало відомо з трансляції заходу.

Цього разу ведучим церемонії знову став Джиммі Кіммел, добре відомий багатьом глядачам завдяки своєму вечірньому шоу. Захід знову відбувся в театрі Dolby.

Лідером цього сезону за кількістю нагород стала картина Крістофера Нолана "Оппенгеймер". Фільм завоював 8 статуеток, включно з такими престижними нагородами, як "Найкращий фільм", "Найкращий режисер" і "Найкращий актор".

А перемогу в категорії "Найкращий документальний фільм" здобула стрічка Мстислава Чернова "20 днів у Маріуполі". Це перша перемога українського фільму в головній кінопремії світу, яку вручає Американська академія кінематографічних наук і мистецтв.

Найкращий фільм

Серед претендентів була яскрава стрічка "Барбі", яка влітку 2023 року заполонила світ, а також її головний конкурент "Оппенгеймер", адже фільми вийшли в прокат в один день. У списку є і біографічний фільм "Маестро", а також фантастична мелодрама "Бідні-нещасні".

Гості премії "Оскар" і глядачі у світі завмерли в нервовому очікуванні, коли на сцені з'явився конверт, що розкриває головну інтригу вечора. Найкращим фільмом на премії "Оскар-2024" стала "Оппенгеймер".

Найкращий анімаційний фільм

У номінації "Найкращий анімаційний повнометражний фільм" переміг "Хлопчик і птах" Гаяо Міядзакі.Анімаційний проєкт розповідає про загадкову чаплю, яка веде головного героя Махіто в казковий світ, де минуле зустрічається із сьогоденням.

Ролі в мультфільмі озвучили Сома Сантокі, Аімен, Кейко Такесіта, Есіно Кімура і Каору Кобаясі.

Найкращий режисер

Лауреатом премії "Оскар" за найкращу режисуру став британсько-американський режисер Крістофер Нолан за фільм "Оппенгеймер".

Для 53-річного Крістофера Нолана "Оскар" став першим за кар'єру, хоча він номінувався 2002 року за фільм "Моменто" (найкращий сценарій), 2011-го — за "Початок" (найкращий фільм і найкращий сценарій) і 2018-го — за "Дюнкерк" (найкращий фільм і найкращий режисер).

Найкращий актор

Ірландський актор Кілліан Мерфі отримав "Оскара" в номінації "Найкращий актор" за роль у цій картині.

Кілліан Мерфі

Найкраща актриса

Американська акторка Емма Стоун удостоєна "Оскара" в категорії "Найкраща жіноча роль" за картину "Бідні-нещасні".

На "Оскара" в цій категорії також претендували Лілі Гледстоун ("Вбивці квіткового місяця"), Аннетт Бенінг за картину "Даяна Найед", Кері Малліган ("Маестро") і Сандра Хюллер ("Анатомія падіння").

Для Емми Стоун це другий "Оскар" у кар'єрі.

Емма Стоун

Найкраща жіноча роль другого плану

Володаркою золотої статуетки кіноакадемії стала Давайн Джой Рендольф, яка зіграла в картині "Залишені" Мері Лем — шкільного кухаря, що втратила сина на війні у В'єтнамі.

Найкраща чоловіча роль другого плану

Роберт Дауні — молодший отримав премію "Оскар" у категорії "Найкраща чоловіча роль другого плану" за гру в картині "Оппенгеймер" (Oppenheimer, 2023).

У номінації також були представлені Стерлінг К. Браун ("Американське чтиво", American Fiction, 2023), Роберт Де Ніро ("Вбивці квіткового місяця", Killers of the Flower Moon, 2023), Раян Гослінг ("Барбі", Barbie, 2023) та Марк Руффало ("Бідні-нещасні", Poor Things, 2023).

Найкращий оригінальний сценарій

Картина французької режисерки Жюстін Тріє "Анатомія падіння" здобула "Оскара" в номінації "Найкращий оригінальний сценарій".

На перемогу в цій категорії також претендували "Залишені", "Маестро", "Травень грудень" і "Минулі життя".

Найкращий оригінальний сценарій

"Оскар" за найкращий адаптований сценарій забрав фільм режисера Корда Джефферсона "Американське чтиво", знятий за мотивами роману Персіваля Еверетта Erasure (2001), а також на перемогу в цій номінації також претендували картини "Барбі", "Оппенгеймер", "Бідні-нещасні" і "Зона інтересу".

Найкраща операторська робота

Картина "Оппенгеймер" Крістофера Нолана про творця атомної бомби здобула премію "Оскар" за найкращу операторську роботу (Хойте Ван Хойтема)

Найкращі візуальні ефекти

Фільм "Ґодзілла: Мінус один" отримав "Оскар" у номінації "найкращі візуальні ефекти".

У номінації "найкращі візуальні ефекти" брали участь фільми "Творець" (бюджет 80 млн доларів), "Вартові галактики 3" (250 млн.), "Місія нездійсненна 7" (290 млн.) і "Наполеон" (200 млн). Що характерно, "Годзіллу" зняли за 15 млн. доларів.

Найкращий звук

"Оскар" у номінації "Найкращий звук" отримав фільм Джонатана Глейзера "Зона інтересів" про коменданта Освенцима.

Картина обігнала такі проєкти, як "Творець", "Маестро", "Місія нездійсненна: Смертельна розплата. Частина перша" і "Оппенгеймер".

Найкращий оригінальний саундтрек

"Оппенгеймер" Крістофера Нолана зібрала і золоту статуетку за найкращий оригінальний саундтрек. Композитором фільму виступив Людвіг Йоранссон.

Найкраща пісня

Композиція Біллі Айліш What Was I Made For? до фільму "Барбі" стала найкращою піснею. Картина Грети Гервіг розповідає про те, як Стереотипній Барбі (Марго Роббі) доводиться покинути ідеальний Барбіленд і вирушити в неідеальний Реальний світ, щоб повернути своє колишнє лялькове життя.

Найкращий монтаж

Премію "Оскар" у номінації "Найкращий монтаж" отримала монументальна картина Крістофера Нолана "Оппенгеймер", що розповідає про життєвий шлях творця атомної бомби Роберта Оппенгеймера (Кілліан Мерфі).

За монтаж фільму відповідає Дженніфер Лейм.

Найкращий грим і зачіски

Премію "Оскар" у номінації "Найкращий дизайн костюмів" отримала картина "Бідні-нещасні" (Голлі Воддінгтон). Сюжет чорної комедії в жанрі стімпанку розповідає про геніального й ексцентричного хірурга, який пересадив головній героїні мозок її власної ненародженої дитини.

Найкраща робота художника-постановника

У номінації "Найкраща робота художника-постановника" перемогла картина "Бідні-нещасні" про Беллу Бакстер (Емма Стоун), яка шляхом експерименту отримала шанс на нове життя.

Художниками фільму виступили Шона Хіт і Джеймс Прайс.

Найкращий фільм іноземною мовою

На церемонії вручення премії "Оскар" у категорії "Найкращий зарубіжний фільм" перемогу здобула британська історична драма "Зона інтересів" (The Zone of Interest, 2023).

Серед номінантів також були німецька драма "Вчительська" (Das Lehrerzimmer, 2023), іспанська пригодницька стрічка "Товариство снігу" (La sociedad de la nieve, 2023), італійська стрічка "Я — капітан" (Io capitano, 2023), німецько-японський фільм "Ідеальні дні" (Perfect Days, 2023).

Найкращий документальний фільм

Кінострічка українського режисера Мстислава Чернова "20 днів у Маріуполі" отримала "Оскар" за найкращий повнометражний документальний фільм. Це документальний фільм українського військового кореспондента і письменника про облогу росіянами Маріуполя в лютому-березні 2022 року під час повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Фільм створено 2023 року у співпраці Associated Press і Frontline.

Найкращий ігровий короткометражний фільм

Фільм "Дивовижна історія Генрі Шугара" зібрала і золоту статуетку за найкращий ігровий короткометражний фільм.

Найкращий анімаційний короткометражний фільм

Володарем золотої статуетки став анімаційний проєкт "Війну закінчено! Натхненно музикою Джона і Йоко". Мультфільм виграв у номінації "Найкращий анімаційний короткометражний фільм".

Сюжет короткометражного проекту "Війну закінчено! Натхненно музикою Джона і Йоко" розгортається в альтернативній реальності під час Першої світової війни, де солдати грають у шахи. Мультфільм розповідає про те, що у грі можуть бути переможці, а на війні — ні.

Найкращий документальний короткометражний фільм

Золоту статуетку кіноакадемії в номінації "Найкращий документальний короткометражний фільм" отримав проєкт "Остання ремонтна майстерня". Режисерами проєкту виступили Кріс Бауерс і Бен Праудфут.

Документальний короткометражний фільм розповідає про героїв, які займаються ремонтом і відновленням музичних інструментів. Проєкт представляє музику з точки зору зцілення та збагачення.

Цього року знову не було номінацій "Найпопулярніший фільм за версією фанатів" і "Найкраща сцена блокбастера за версією фанатів", переможців у яких 2022 року обирали глядачі.

Нагадаємо, дещо раніше ми писали про те, що фільм "Зона інтересів" отримав 5 номінацій на премію "Оскар". Фільм будується на контрасті ідеалізованого, "райського" життя сім'ї коменданта Освенцима, яка проходить по один бік паркану, а по інший — пекельне існування концтабору.