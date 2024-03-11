Підтримав "голий" скандал: відомий актор з'явився на сцені "Оскара" у костюмі Адама (відео)

Американський актор Джон Сіна вибіг на сцену абсолютно голим, а своє інтимне місце прикрив конвертом із написом "Найкращий дизайн костюмів"

Американський актор і рестлер Джон Сіна епатував публіку на церемонії вручення премії "Оскар", з'явившись на сцені абсолютно голим. У такому вигляді він оголосив переможця в номінації за кращий дизайн костюм.

Так, на церемонії згадали скандал, який стався на "Оскарі" 50 років тому. Тоді під час вручення статуеток на сцені з'явився фотограф та активіст ЛГБТ-руху Роберт Опель.

Вже за мить "голий" момент на "Оскарі" повторився, і на сцену щоб оголосити переможця в одній із номінацій вийшов американський актор Джон Сіна. Він прикривався конвертом з ім'ям переможця.

Премію "Оскар" отримали дизайнери фільму "Бідні-нещасні".

Джон Сіна: що відомо

Джон Фелікс Ентоні Сіна — американський рестлер, кіноактор, у минулому репер. Сіна є одним із найпопулярніших рестлерів усіх часів, завоювавши найбільшу кількість світових чемпіонських титулів в історії WWE. Кар'єра Сіни в кіно почалася з фільму "Морський піхотинець" (2006). Він також знімався у картинах "Дівчина без комплексів" (2015), "Фердинанд" (2017) і "Бамблбі" (2018), "Форсаж 9" та зіграв роль Миротворця у фільмі "Загін самогубців: Місія навиліт" (обидва 2021) і в серіалі "Миротворець" (2022).

Джон Сіна

Нагадаємо, що український фільм "20 днів у Маріуполі" режисера Мстислава Чернова отримав Оскар у категорії "Найкращий документальний фільм". Це перший "Оскар" в історії України.