Показати все: 7 сміливих і зухвалих суконь афтепаті премії "Оскар 2024" (фото, відео)

На вечірці Vanity Fair зірки не обмежували себе і обирали вбрання, виходячи з особистих уподобань. Не дивно, що відверті ансамблі одягли багато знаменитостей.

Якщо на червоній доріжці церемонії премії "Оскар 2024" голлівудські зірки дотримувалися дрес-коду, обираючи елегантні та манірні сукні, то на афтепаті заходу, традиційній вечірці від Vanity Fair, деякі знаменитості вирішили бути скромнішими та вибрали доволі сміливі та зухвалі вбрання. Фокус представляє парад надто сексуальних і відвертих нарядів.

Кріссі Тайген в Oscar de la Renta

38-річна модель, телеведуча та письменниця Кріссі Тайген обрала для афтепаті сріблясту сукню від Oscar de la Renta. Вона була повністю прозорою завдяки вирізам, утвореним візерунком з квітів і листя, які коливалися між квітковим візерунком 70-х і абстракцією. Спідниця сукні була продовженням квіткової бахроми.

Образ зірка доповнила прозорими туфлями на підборах, діамантовими сережками та каблучками, а в руках тримала клатч у тон сукні.

Фото: Getty

Кендалл Дженнер у Maison Margiela Couture

28-річна американська модель Кендалл Дженнер прийшла на вечірку, зробивши акцент на прозорий силует, мереживні деталі і шикарний гламур. Дівчина обрала чорну прозору сукню до підлоги від Maison Margiela Couture.

Кендалл Дженнер викликала фурор на вечірці після церемонії вручення "Оскара-2024" своєю яскравою появою в чорній сукні з колекції Maison Margiela весна-літо 2024. Прозора тканина на грудях була прикрашена глибоким вирізом і декоративним чорним квітковим візерунком, який переходить у вирізи у формі хмар нижче по сукні, підкреслюючи загальний вигляд. Вона виконана з прозорого матеріалу по всій довжині. Прозорий силует, розкльошений низ у сіточку і скульптурна талія — прекрасний приклад модної вишуканості, що робить її сміливе і зухвале вбрання справжнім шедевром.

Що стосується аксесуарів, Дженнер дотримувалася мінімалізму, просто доповнивши образ сережками у формі черепашки, посипаними діамантовим паве, і парою чорних туфель на високих підборах.

Марго Роббі в образі Mugler

На вечірці в Беверлі-Гіллз Марго Роббі вибрала ризикований образ, одягнувши золотий корсет-боді Mugler, розшитий камінням і паєтками, з колекції весна/літо 1996. Стегна актриси тільки злегка покривали блискітки, що звисали з корсета. Вона додала коричневу шовкову накидку, яка зробила її ансамбль дещо скромнішим.

До нього Роббі взула золоті босоніжки на підборах зі шнурівкою.

Ваннеса Гадженс у Vera Wang Couture

35-річна акторка і співачка Ваннеса Гадженс одягла абсолютно прозоре чорне вбрання до підлоги від Vera Wang Couture, демонструючи чорну білизну і кругленький живіт. Свої темні локони вона уклала в красиві каскадні локони і доповнила ансамбль ефектними золотими сережками.

Емілі Ратаковскі в Jacquemus

На вечірку 32-річна модель і акторка Емілі Ратаковскі одягла скульптурну білу сукню до підлоги від Jacquemus з колекції весна/літо 2024, яка облягала її талію і мала форму похилого асиметричного ліфа. У якомусь сенсі ця форма зображувала її жінкою, що виходить зі скелі, привносячи на червону доріжку відчуття артистизму і чуттєвості. Модель вирішила обійтися без аксесуарів.

Фото: Getty

Аня Тейлор-Джой у Miss Sohee

Акторка привернула увагу, коли вона прибула на вечірку Vanity Fair у Центрі виконавських мистецтв Волліс Анненберг у Беверлі-Гіллз у дуже незвичайному ансамблі. Вона одягла чорну міні-сукню Miss Sohee з дуже глибоким вирізом і прозорий чорний бюстгальтер з прикрасами.

Образ вона завершила колготками і туфлями на шпильці, а також доповнила ефектним срібним головним убором.

Фото: Getty

Анітта

30-річна бразильська співачка Анітта, мабуть, одягла найсміливішу сукню на вечірку. Вона хизувалася в довгій і повністю прозорій сукні, в'язаній гачком, вдягнувши під неї трусики-стрінги тілесного кольору, і додавши до ансамблю перлинні прикраси. Всі присутні могли без проблем розглянути її груди, оскільки вона не стала надягати бюстгальтер. Гламуру образу додали сережки і сріблясті туфлі на шпильці.

Фото: Getty

Раніше Фокус писав про найкрасивіші сукні премії "Оскар-2024".