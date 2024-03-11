Легендарний Аль Пачіно порушив традиції церемонії премії "Оскар"

Аль Пачіно, оголосивши номінацію на найкращий фільм року на власний розсуд, викликав у залі і шок, порушивши всю інтригу, і хвилю сміху.

У ніч вручення щорічної знаменитої премії "Оскар" легендарний актор Альфред Пачіно порушив традиції та надав спонтанності престижній події Американської академії кінематографічних мистецтв і наук. Про це повідомляє Leadership.

Аль Пачіно, як його ласкаво називають численні шанувальники, оголосив переможця заповітної нагороди за найкращий фільм, просто пропустивши звичайний список номінантів.

"Я бачу Оппенгеймера", — сказав Пачіно, викликавши і шок у залі, нівелювавши всю інтригу, і хвилю сміху серед присутніх.

У центрі уваги 96-ї церемонії "Оскара", безсумнівно, опинився "Оппенгеймер", захоплюючий кінематографічний шедевр, який зачарував як глядачів, так і критиків. Тригодинна епопея, знята провидцем Крістофером Ноланом, розповідає про життя Дж. Роберта Оппенгеймера, блискучого, але суперечливого фізика, який стояв за розробкою атомної бомби під час Другої світової війни.

"Оппенгеймер" безроздільно панував на церемонії, отримавши сім нагород, зокрема за найкращий фільм, найкращу чоловічу роль і найкращу режисуру. Разом з тим, на сцені з'являлися й інші відомі таланти — від блискучої гри Бредлі Купера в "Маестро" до пронизливої ролі Емми Стоун у "Бідолахах".

Вечір відзначив безліч кінематографічних здобутків, серед яких був і український повнометражний документальний фільм "20 днів у Маріуполі", що став одночасно політичною маніфестацією сили українського народу.

Як сказав під час вручення "Оскара" режисер стрічки, військовий кореспондент Мстислав Чернов, "кіно формує спогади, а спогади — історію". І попри те, що такі легенди, як Аль Пачіно, порушують традиції, сила кіно, його магія і його соціальна роль продовжують жити, обіцяючи майбутнє, яке продовжить надихати, але тільки на краще.

У ніч із 10 на 11 березня відбулася 96-та щорічна церемонія вручення премії "Оскар", де було названо найкращі фільми 2023 року. Про це стало відомо з трансляції заходу.