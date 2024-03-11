"Оскар 2024": Відео з псом, що аплодує, з "Анатомії падіння" стало вірусним

Майже до початку церемонії не було відомо, чи з'явиться Мессі на заході. Попри побоювання шанувальників, пса все ж привезли з Франції.

Серед гостей 96-ї церемонії нагородження премією "Оскар-2024" цього року були присутні не тільки люди, а й тварини. Бордер-коллі на прізвисько Мессі, який знімався в картині "Анатомія падіння", привернув увагу присутніх у театрі Dolby в Лос-Анджелесі.

Коли Роберт Дауні-молодший отримав свій "Оскар" у номінації "Найкращий актор другого плану", Мессі аплодував йому задніми лапами, чим розчулив навіть Раяна Гослінга, який сидів спереду. Відео швидко стало вірусним.

Хоча закулісні знімки засвідчили, що цей момент був уміло спроєктований з використанням двох фальшивих лап, це не завадило користувачам соціальних мереж висловити свій захват із приводу зовнішнього вигляду французького собаки, причому один із глядачів назвав тварину "справжньою зіркою церемонії цього року".

Інші закулісні відеоролики, опубліковані в соціальних мережах, показують, що момент "оплесків" Мессі насправді було записано заздалегідь, і він не був частиною прямої трансляції "Оскара", що не завадило собаці стати однією з найбільш обговорюваних зірок ночі.

Оплески Мессі знімалися ще до церемонії

До зростаючого авторитету семирічного Мессі додалася згадка ведучого Джиммі Кіммеля в його вступному монолозі, при цьому комік пожартував, що Мессі "показав виступ року".

"Мессі, хоча він і собака, можливо, показав виступ року в "Анатомії падіння". У Мессі є сцена передозування, якщо ви її бачили, значить, ви це знаєте. Це неймовірно. Чесно кажучи, я не бачив, щоб французький актор так їв власну блювоту з часів Жерара Депардьє", — сказав Кіммел.

Присутність Мессі на церемонії стала несподіванкою для фанатів, адже за кілька днів до заходу говорили, що він не поїде до Лос-Анджелеса. Але коли церемонія розпочалася, Мессі сидів на зарезервованому місці поруч зі своїм тренером і власницею Лорою Мартін.

В "Анатомії падіння" Мессі грає собаку-поводиря на ім'я Снуп, яка належить сліпому персонажу Деніелу (Майло Мачадо-Гранер). За сюжетом собаку змушують прикидатися мертвим протягом кількох хвилин. За зізнанням його тренера Лаури, це було справжнім подвигом для пса.

"Навіть найпростіші речі вимагають багато праці. Це мало відбуватися поетапно. По-перше, просте лежання і нерухомість голови. Я почала тут, а потім ми працювали над підняттям голови і просто дозволила їй впасти назад без опору", — поділилася вона.

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