Модна битва Кім Кардаш'ян і Емілі Ратаковскі: кому оригінальний образ вдався краще

Кім не було на "Оскарі", але вона відвідала вечірку Vanity Fair. Так само, як і Емілі Ратаковскі. І обидві дами обрали дуже схожі сукні.

Засновниця SKIMS одягла на афтерпаті "Оскара" білу сукню, яку модні експерти вже порівняли з серветкою. Але Кім Кардаш'ян явно пощастило більше, бо вбрання Емілі Ратаковскі журналісти порівняли зі шпалерами, що відклеїлися. Про це пише People.

Кім Кардаш'ян прибула на вечірку "Оскара" Vanity Fair 2024, організовану Радикою Джонс у Центрі виконавських мистецтв Волліс Анненберг у Беверлі-Гіллз, Каліфорнія.

Кім Кардаш'ян була однією з кількох зірок, які вийшли в неділю ввечері в сукні ефектного структурованого силуету.

Кім Кардаш'ян Фото: Getty Images

На червоній доріжці "Оскара" була сукня Luis Vuitton від Емми Стоун з баскою у формі пелюстки, сукня Tamara Ralph Єви Лонгорії з оригінальним декольте і Schiaparelli Сандри Гюллер з вирізом-орігамі.

Для вечірки багато дам переодяглися, але Кім привнесла цей стиль на вечірку Vanity Fair. Вона вибрала білу версію сукні CB Diamond від Balenciaga, яку в чорному кольорі було показано на вуличному показі лейбла в Лос-Анджелесі в грудні.

Ліф з білого атласу мав незграбний виріз, що утворює гострий кінчик, спрямований до обличчя Кардаш'ян.

Образ вона доповнила коштовностями Lorraine Schwartz, зокрема сережками з діамантами грушоподібної форми і чорними туфлями Balenciaga Square Knife.

Але її вишуканий образ порівняли зі складеною серветкою. А також порівняли з вбранням Емілі Ратаковскі, яка обрала дуже схожу сукню.

Модель відвідала вечірку Vanity Fair у сукні кольору слонової кістки з колекції готового одягу Jacquemus весна/літо '23. Скульптурний дизайн без бретелей облягав тіло Ратаковскі, проте скульптурний ліф відхилявся від тіла Ратаковскі і не прикривав практично нічого.

Емілі Ратаковскі Фото: Getty

Емілі навіть доводилося притримувати складну конструкцію своєї сукні рукою, коли вона позувала фотографам.

І якщо сукню Кім порівняли з серветкою, то вбрання Емілі — з шпалерами, що відклеїлися. Хто переміг у цій битві екстравагантних нарядів, журналісти так і не визначилися.

Раніше Фокус писав про найгірші вбрання червоної доріжки "Оскара 2024". Найбільш спірним стало вбрання Аріани Гранде, яка буквально загубилася у своїй рожевій сукні з пишною накидкою.