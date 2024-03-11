Лорен Санчес з'явилася на вечірці "Оскара" в сукні українського бренду

Лорен Санчес разом із Джеффом Безосом з'явилася на афтерпаті "Оскара 2024" у фантастичному вбранні. Сукню створив український бренд.

Лорен Санчес і Джефф Безос відвідали вечірку "Оскара" Vanity Fair 2024, яку організувала Радика Джонс у Центрі виконавських мистецтв Волліс Анненберг. І Лорен Санчес вибрала вражаюче червоне вбрання. Напівпрозору сукню вона поєднала з розкішними діамантами. Про це пише PEOPLE.

У неділю 54-річна журналістка і філантроп з'явилася на щорічній церемонії вручення премії "Оскар" разом зі своїм нареченим Джеффом Безосом у карколомній прозорій червоній сукні.

Лорен Санчес у червоній сукні

Сукня з глибоким вирізом від українського бренду Lever Couture вирізнялася ефектним прозорим шлейфом з рюшами. Сукню Санчес поєднувала з туфельками на підборах тілесного кольору і безліччю прикрас з діамантами на шиї і вухах.

60-річний Безос вирішив зупинитися на класичному образі: елегантному чорному костюмі.

Лорен Санчес і Джефф Безос Фото: Getty Images

Їхній вихід відбувся всього за день після того, як генеральний директор Amazon і Санчес вирушили на щорічну передоскарівську вечерю Chanel і Чарльза Фінча в Polo Lounge у Беверлі-Гіллз у суботу. Під час заходу Безос носив більш повсякденний образ: сірий піджак, штани в тон, чорні туфлі і чорний светр.

Санчес тоді обрала повністю чорний образ з відповідним клатчем Chanel і великою кількістю срібних аксесуарів.

Гості афтерпаті "Оскара 2024"

Безос і Санчес разом уже понад чотири роки. І в травні минулого року вони підтвердили, що заручилися. Приблизно в той самий час під час їхньої спільної відпустки на півдні Франції інсайдер сказав, що Лорен і Джефф були дуже щасливі.

"Її обручка просто приголомшлива. І з величезним діамантом! Вона продовжує гратися з нею і дивитися на неї. Видно, що їй вона подобається", — додав інсайдер.

У наступні місяці пара разом насолоджувалася Тижнем моди в Нью-Йорку, відвідала Art Basal в Майамі, виступила на Тижні моди в Мілані і навіть підтримала деякі важливі досягнення в кар'єрі один одного.

Але поки невідомо, коли буде весілля Лорен і Джеффа. Але, безсумнівно, це буде церемонія століття.

Лорен не була єдиною, хто обрав вбрання від українського бренду для червоної доріжки. Американська акторка китайського походження Ліа Льюїс, яка озвучила головну героїню в мультфільмі "Стихії", номінованого на премію "Оскар" у категорії "Найкращий анімаційний фільм", з'явилася в рожевому повітряному вбранні.

Також Фокус писав про найгірше вбрання червоної доріжки "Оскара 2024". Не всі селебріті вибрали сукні, які лестили їхній фігурі та зовнішності.