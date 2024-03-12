"Потрібно бути дуже обережним": Алла Мазур стала жертвою хакерів (фото)

Акаунт телеведучої в додатку Telegram зламали. Сама Мазур використала цю ситуацію для того, щоб ще раз нагадати українцям правила інформаційної гігієни та безпеки в мережі.

Українська телеведуча Алла Мазур стала жертвою шахраїв: кіберзлочинці зламали її акаунт у Telegram і розсилали від імені журналістки повідомлення з проханням позичити гроші. Про цей інцидент Мазур написала на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

Телеведуча попросила людей, у яких є її номер телефону, не реагувати на повідомлення з проханням позичити гроші. Йшлося про суму в 12 тис. грн.

"Мій Телеграм зламали шахраї. Зараз міняю налаштування. Дякую всім, хто не повірив і віддзвонився", — написала Мазур.

Вона також закликала українців перевірити й у себе налаштування в популярному додатку для зв'язку. Зокрема, здійснити двофакторну ідентифікацію та бути уважними й обережними.

"З Телеграмом потрібно бути дуже обережним. Надійно захищати свої акаунти, та й інформацію щодо тг-каналів перевіряти. У цьому анонімному полі, крім шахраїв, пасеться багато і російських агентів. Ми маємо це враховувати", — додала Алла Мазур.

Ось такі повідомлення шахраї розсилали від імені телеведучої Алли Мазур

Українці в соцмережах активно зреагували на ситуацію, в яку потрапила телеведуча, і поділилися подібними історіями:

Кілька місяців тому, у мого брата була така ситуація, call центри країни агресора не сплять. Ба більше, монтують порнографічні сцени й висилають усім, хто є в телеграмі.

Ага, ось вам і телеграм не зламаєш.

А який номер? Щоб я знав, з якого номера не реагувати!

Фото: Скриншот

Нагадаємо, на початку лютого стало відомо, що кібершахраї використали у своїй афері Наталію Могилевську. Співачку не тільки "призначили" головою журі в неіснуючому конкурсі, а ще й рекламували від її імені медичні препарати.

А наприкінці грудня 2023 року стало відомо, що Злата Огнєвіч стала жертвою шахраїв. Співачка розповіла, що через нечесного власника концертного агентства змушена була скасувати низку своїх концертів.