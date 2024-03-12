Періс Джексон у пікантному вбранні була присутня на вечірці Фонду Елтона Джона (фото)

Дочка Майкла Джексона на вечірці продемонструвала струнку фігуру. Актриса з'явилася в дуже відвертій сукні з цікавим декором.

Американська актриса, модель і співачка Періс Джексон увечері 11 березня не прийшла на головну церемонію вручення премії "Оскар", але була присутня на вечірці з нагоди річниці Фонду Елтона Джона з боротьби зі СНІДом разом з іншими знаменитостями, повідомляє Мirror.

25-річна дочка Майкла Джексона обрала образ без бюстгальтера, включно з прозорою в сіточку чорною сукнею з розрізами до стегна. Ззаду на спині сукня була прикрашена білими рюшами у формі серця.

Актриса Періс Джексон Фото: Getty Images

Свій сміливий образ знаменитість доповнила чорними відкритими босоніжками на високих підборах. У руці вона тримала атласну сумку-клатч у тон до свого вбрання.

Актриса Періс Джексон Фото: Getty Images

Вона розпустила своє довге волосся, яке недбалими хвилями спадало по плечах. З прикрас Періс одягла невеликі сережки.

Актриса Періс Джексон Фото: Getty Images

Що відомо про Періс Джексон

Періс-Майкл Кетрін Джексон — американська акторка, співачка, громадський діяч і модель. Народилася 3 квітня 1998 року в Каліфорнії. Дочка Майкла Джексона і Деббі Роу. Її було названо на честь французького міста. У неї є два брати — Майкл Джозеф Джексон-молодший і Принц Майкл Джексон II. Її хрещені батьки — актори Маколей Калкін і Елізабет Тейлор. Вихованням Періс займався батько, який отримав повне право опіки після розлучення батьків у 1999 році.

У 2018 році на екрани вийшов фільм Неша Едгертона "Небезпечний бізнес", у якому відбувся повнометражний акторський дебют Джексон. 18 лютого 2022 року вийшов мініальбом "Lost" із трьох нових пісень.

Раніше, Періс Джексон розповіла, навіщо приховала всі свої татуювання на "Греммі". Дочка покійного Майкла Джексона показала, як команда візажистів замазувала її тату. У підсумку Періс з'явилася на червоній доріжці в незвичному образі.