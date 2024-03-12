Аліна Гросу вдруге вийшла заміж. Перші фото чоловіка (відео)

Співачка ретельно приховує ім'я свого другого чоловіка, однак на відео показала, як вони виглядають разом.

28-річна українська співачка Аліна Гросу публічно повідомила, що вдруге вийшла заміж. Про це вона написала у себе на сторінці в Інстаграм.

Аліна Гросу опублікувала перше фото з весілля та показала маленький відеоролик на якому вона зі своїм коханим позують на фоні моря та скал. На відео помітно, що Аліна одягнена у білу ніжну сукню, а її тепер уже чоловік — у чорний костюм. Пара обіймаючись дивиться на схід сонця і позує для камер. Звісно на відео не видно обличчя нового обранця Аліни Гросу, всі кадри зняті зі спини. Хто саме став її другим чоловіком співачка поки не афішує. Однак, раніше її подруга розсекретила, що чоловік публічна людина в Україні, саме тому співачка поки не готова розкривати його імені та обличчя.

Відеоролик та фото Аліна Гросу підписала словами: "Я знову зробила це…".

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Звісно нашувальники одразу почали вітати співачку з одруженням та припускати, хто міг стати її другим чоловіком: "Вітаю! Невже це Роман? (ред. Полянський)", "Це круто !!! Ви молодець , прагнете бути щасливою !!!!", "Вітаюю!! Нехай у вас все буде добре!! І пам'ятай,що ми завжди з тобою і завжди тебе підтримаємо", "Вітаю Вас! Будьте щасливі та бережіть своє кохання від заздрісних очей!", "Вітаю!!!! Щастя вам!! Чекаю на більше інформації і фото", "Щиро вітаємо !!!! Любові, злагоди, миру і достатку !!!! ", "Розумничка треба шукати своє, а не все життя жити з чужою людиною", "І знову через пів року розведешся?", "Вітання! Щастя, любові і лише найприємніших моментів один з одним", "Щоб там не було — весілля чи новий кліп, але я бажаю щастя", "Вітаю та нехай ваше кохання буде гаряче як сонце та солодке як мед".

Відзначимо, що п'ять років тому (2019) Аліна Гросу вийшла заміж за російського бізнесмена Олександра Комкова. Однак вже незабаром пара розлучилася не проживши разом навіть року. Вже згодом стало відомо, що співачка має роман з актором Романом Полянським, але вже у 2022 році стало відомо, що пара розірвала стосунки. Актор повернувся в Москву, а вже через пів року Аліна Гросу поїхала до Сполучених Штатів на навчання в Голлівудську школу акторської майстерності (Theatre of Arts Hollywood Acting School) у Лос-Анджелесі.

Нагадаємо, раніше ми писали, що акторка Ганна Саліванчук розлучилася зі своїм чоловіком майже після 10 років шлюбу. Крім цього, Фокус писав, відоме подружжя акторів Анастасія Цимбалару та Григорій Бакланов розлучаються після 10 років стосунків.