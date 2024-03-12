Леонардо Ді Капріо таємно з'явився на вечірці, пропустивши церемонію "Оскар"

Актор з'явився на вечірці з нагоди вручення премії "Оскар" разом зі своїми колегами з фільму "Вбивці квіткового місяця" Лілі Гладстон і Робертом Де Ніро. Але без своєї дівчини Вітторії Черетті.

Леонардо Ді Капріо не був присутній на 96-й щорічній церемонії вручення премії "Оскар" у неділю ввечері, хоча його фільм "Вбивці квіткового місяця" був номінований. Але зате він майже інкогніто, ховаючись від папараці, з'явився на "Оскарі" Apple Original Films у неділю ввечері. Про це пише Daily Mail.

49-річний актор, якого не номінували на премію "Оскар", позував зі своїм партнером по фільму Янсі Редкорн на червоній доріжці знаменитого готелю Sunset Tower.

Леонардо Ді Капріо і Янсі Редкорн Фото: Getty Images

Одягнений у просту чорну футболку, смокінг і відповідні штани Лео вирішив витратити святковий вечір на веселощі.

Лілі Гладстоун була номінована на найкращу жіночу роль за роль у драмі Мартіна Скорсезе, але несподівано програла Еммі Стоун лише кількома годинами раніше.

Перемога Стоун була заслуженою, але Лілі Гладстуон явно не очікувала, що програє, тож вона виглядала приголомшеною.

Емма Стоун отримує "Оскар"

Емма також не очікувала, що переможе, оскільки її зняли за лаштунками, коли вона базікала зі знайомими.

Однак після шоу режисер "Вбивць квіткового місяця" Мартін Скорсезе, який, як відомо, лише один раз здобув нагороду за найкращу режисуру, підійшов просто до своєї зірки, щоб втішити її.

Пара міцно обійнялася і поцілувалася, а Гладстоун привітала ще кількох доброзичливців.

Лілі Гладстоун на вечірці

Вечірка Apple відбудеться після того, як Лео, Лілі та Мартін нещодавно возз'єдналися, щоб обговорити все, що стосується "Вбивць квіткового місяця".

Голлівудські важковаговики позували для обкладинки журналу Variety і відверто розповідали про створення драми, її тривалу тривалість і кричущу зневагу до зірки Леонардо на "Оскарі".

Коли було оголошено номінації на 96-ту щорічну премію "Оскар", Мартін отримав свою 10-ту номінацію за найкращу режисуру, а Лілі отримала одну за найкращу жіночу роль, ставши першим корінним американцем, номінованим у цій категорії.

Цей 3,5-годинний фільм отримав загалом ще вісім номінацій на "Оскар", але зірка "Титаніка" залишився осторонь.

"Моя номінація рівною мірою дорівнює його. Я б не змогла зробити те, що зробила, без його щедрості як актора і людини", — додала Лілі.

У фільмі Лео грає ветерана Першої світової війни Ернеста Беркхарта, який закохується в осейджську жінку, Моллі Кайл (Лілі).

Скорсезе втрутився, заявивши, що гра Лео говорить сама за себе.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про закулісся "Оскара" і про вечірки, на яких селебріті святкували свої перемоги і номінації.