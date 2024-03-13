13 березня 2024 року: день перенесення мощей святителя Никифора — що сьогодні не можна робити

Сьогодні не можна пиляти дерева і з'ясовувати стосунки. Туман цього дня — до дощового літа.

Що сталося цього дня:

Сьогодні у православній церкві відзначають день перенесення мощей константинопольського патріарха святителя Никифора. Святого Никифора, який був цареградським патріархом, 815 року заслав на острів Проконіс імператор Лев V Вірменин, який боровся з шануванням святих образів. Помер святий 828 року і його мощі спочивали в монастирській церкві св. Теодора. Через 19 років патріарх св. Мефодій, прибувши на острів, побачив мощі Никифора нетлінними. Святі мощі перенесли в цареградський храм св. Софії, а пізніше 846 року — до церкви Святих Апостолів.

Що не можна робити 13 березня:

пиляти дерева, виривати бур'ян;

з'ясовувати стосунки;

підвищувати голос на когось.

Народні прикмети та повір'я:

туман — до дощового літа;

південний вітер обіцяє теплу весну;

сухий і сонячний день — чекайте на рясний урожай;

берези "плачуть" соком, влітку будуть дощі й холодна погода.

День ангела святкують:

Олександр, Никифор, Христина.

Цей день в історії:

1781 — Англійський астроном Вільям Гершель за допомогою власноруч виготовленого телескопа відкрив сьому планету Сонячної системи — Уран

1869 — хімік Д. І. Менделєєв закінчив складання своєї Періодичної таблиці

1904 — освячено бронзову статую Христа на чилійсько-аргентинському кордоні

1979 — вступає в дію Європейська валютна система

1989 — було винайдено Всесвітню павутину (World Wide Web, WWW), більш відому як Інтернет

2004 — Оперний тенор Лучано Паваротті на сцені "Metropolitan Opera" попрощався з глядачами