Віра Брежнєва розповіла, що відчуває після розлучення з чоловіком (відео)

Співачка зазначила, що розрив із Костянтином Меладзе став для неї певним життєвим уроком. Також Віра Брежнєва додала, що не відчуває до колишнього чоловіка негативних емоцій.

Співачка Віра Брежнєва розповіла, як почувається після розлучення з чоловіком Костянтином Меладзе і які почуття до нього відчуває зараз. Про це йшлося в інтерв'ю, яке зірка шоубізнесу дала казахстанській журналістці Дінарі Сатжан.

Брежнєва зазначила, що для того, щоб "відпустити" ситуацію з розлученням і відновитися, їй знадобилося півтора року. За цей час співачка змогла відпустити всі негативні емоції та тепер не відчуває стосовно Костянтина Меладзе образи та не має жодних претензій.

"Ситуація, після якої я півтора року приводила себе до ладу. Це повний цикл: від розуміння і до виходу з цього стану, до повноцінного відчуття, що я в ресурсі. Треба йти далі. Усі чекають, що я розклеюсь, буду слабкою, ввійду в стан жертви й буду сидіти й розповідати, як раніше все було добре, а тепер погано. Це не мій шлях", — сказала Брежнєва.

Віра додала, що вона обирає інший варіант: рухатися вперед. Також артистка сказала, що ситуація з розлученням була для неї певним життєвим уроком, якому вона вдячна. І він допоміг їй подорослішати та розвиватися далі як особистості.

Нагадаємо, наприкінці жовтня 2023 року Валерій Меладзе прокоментував розлучення брата з Вірою Брежнєвою. Про ймовірний розрив співачки та продюсера грузинського походження, які одружилися на таємній церемонії 2015 року в Італії, почали говорити ще 2022 року. Після того як Брежнєва почала активно підтримувати Україну на тлі повномасштабної війни з Росією, а Меладзе обрав позицію мовчання.

Також Фокус писав про історію кохання Костянтина Меладзе і Віри Брежнєвої.