Раніше жили і працювали в Україні: які актори знялися у стрічці про окупацію Криму (фото)

Пропагандистський серіал "10 днів до весни" зняли за підтримки "Воєнкіно". Головні та другорядні ролі в них отримали актори, які раніше були пов'язані з Україною.

Російський пропагандистський серіал про окупацію Криму "10 днів до весни" зібрав акторів, які знімалися до 2021 року в Україні. Про це повідомляє "Обозреватель".

Медіа пише про те, що головні ролі в серіалі отримали зірки, які нещодавно їздили в Україну, знімалися у фільмах з українцями й отримували за це гонорари. Так, серед акторського складу російської кінострічки вдалося виявити :

Петра Рикова, який до 24 лютого 2022 року не тільки працював в Україні, а й проживав у країні. Українцям він знайомий за фільмами та серіалами "Матусі" (2015), "Встигнути все виправити" (2020), "Проти течії" (2020), "Вірна подруга" (2020), "Ніщо не трапляється двічі" (2020), "Сімейний портрет" (2021), "Любов матері" (2021). У серіалі про окупацію Криму грає одну з головних ролей — московського хірурга на ім'я Андрій;

Петро Риков раніше не тільки працював в Україні, а й жив у нашій країні

Анну Попову — акторку, яка знімалася у стрічках "Стань моєю тінню" (2020) та "Сильна жінка" (2020). У новому російському серіалі також отримала головну роль. Її персонажа звуть Даша;

У Анни Попової також головна роль у серіалі "10 днів до весни"

Олександра Голубєва, який знявся у стрічці "Усміхнись, коли плачуть зірки" (2010). У фільмі "10 днів до весни" грав персонажа на ім'я Микола — заступника командира сімферопольського "Беркута" і брата Андрія.

Олександр Голубєв раніше отримав роль в українському фільмі "Усміхнись, коли плачуть зірки"

Карину Андоленко, яка виконала ролі у фільмі "Мільйонер" (2012). Актриса, яка народилася в Харкові, отримала в пропагандистському серіалі про Крим головну роль героїні на ім'я Наташа. Її героїня — викладачка сімферопольської гімназії та сестра головних героїв Миколи та Андрія;

Актриса, яка отримала головну роль у серіалі про окупацію Криму, народилася в Харкові

Андрія Соколова, який зіграв роль у мелодрамі "Відлига" (2008). У серіалі грав головного персонажа, на прізвище Орлов;

Російський актор і режисер Андрій Соколов раніше теж знімався в українських фільмах

Івана Стебунова, який зняв у серіалі "Впізнай мене, якщо зможеш" (2014). У серіалі "10 днів до весни" зіграв персонажа на ім'я Віталій.

Іван Стебунов зіграв у стрічці про Крим роль другого плану

Про що російський серіал "10 днів до весни"

Події розгортаються навколо сім'ї Жиліних. Брати — заступник командира сімферопольського "Беркута" Микола, московський хірург Андрій та їхня сестра, викладачка сімферопольської гімназії Наталя приїжджають на похорон батька. Багато років тому, в 90-х, обставини розвели братів і сестру по різних містах і навіть країнах. Між ними розгорається конфлікт з приводу будинку на березі моря, "родового гнізда". Паралельно головні герої потрапляють у вир подій, пов'язаних з окупацією Криму ЗС РФ, який пропагандисти називають "Кримською весною".

Зйомки серіалу проходили в Криму, Ставропольському краї, Санкт-Петербурзі та Ленінградській області. Поставив серіал режисер Кім Дружинін. Виробництвом 11-серійної детективної мелодрами "10 днів до весни" займалася кінокомпанія "Гамма-продакшн" за підтримки Інституту розвитку інтернету (АНО "ІРІ") і "Воєнкіно".

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