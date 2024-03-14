Каньє Веста і Б'янку Цензорі розкритикували за бажання мати дітей

Ті, хто стежить за парою, впевнені, що до народження дітей вони категорично не готові. І це незважаючи на те, що в Каньє є дві доньки і два сини від Кім Кардаш'ян.

Давній друг і довірена особа Каньє Веста Джастін ЛаБой каже, що репер настільки щасливий у шлюбі з Б'янкою Цензорі, що готовий знову стати татом і мати купу дітей. Про це він розповів у бесіді з журналістом TMZ.

Коли його запитали про дружину музиканта, він сказав, що йому не подобається говорити про жінку свого приятеля, але зазначив, що любить її і може сказати, що вона ідеально підходить для Каньє.

Джастін додав, що Б'янці комфортно в цьому шлюбі. Ці слова явно спростовують припущення критиків Веста про те, що він утримує її проти її волі або "промиває їй мізки".

Каньє Вест і Б'янка Цензорі мріють про поповнення в родині Фото: Getty

Зі свого боку читачі відреагували на плани пари про дитину. Багато хто впевнений, що Цензорі не повинна народжувати дітей у цьому союзі.

"Не треба — моя порада. Звичайно, ви наступаєте на яєчну шкаралупу. Дитині потрібна щаслива пара, і ви обидва маєте такий вигляд і поводитеся так, наче у вас є проблеми, які вам обом потрібно вирішити. У вас достатньо часу, щоб спочатку дістатися до більш щасливого місця", "Тепер вони дійсно переходять усі межі. Пара з їхніми цінностями навряд чи може стати хорошим матеріалом для виховання", "Для водіння потрібні права. Щоб вживати алкоголь, потрібно бути певного віку. Шкода, що нічого з цього не відноситься до гарних прикладів і відповідальних батьків", "Вони не придатні для домашнього вихованця, не кажучи вже про дітей", — пишуть користувачі під новиною в соцмережах. Були й ті, хто задавався питанням, чи стане 29-річна Б'янка одягатися скромніше, коли стане матір'ю, в той час, як інші говорили, що майже оголені вбрання австралійського архітектора можуть збентежити її дітей у майбутньому.

Не так давно Каньє публічно натякнув про своє бажання мати дитину в новому треку "Timbo Freestyle", який він анонсував на вечірці в Лас-Вегасі.

"Ви вже знаєте, що я імпульсивний, і моя кінцева мета — ще одна дитина", — йдеться в пісні.

Що стосується Б'янки, то вона дуже навіть не проти стати матір'ю, а ось її сім'я не в захваті. Її батько і зовсім хотів викликати зятя на серйозну розмову.

Батьки дівчини заявили, що не підтримують її плани завести дитину від "контролюючого" чоловіка-репера. Вони вважають, що Каньє не зможе забезпечити "стабільний" дім, у якому вони зможуть ростити онуків.

"Він її чоловік, тому, звісно, вона говорила про це, і те, що вона стала мачухою для дітей Каньє, насправді тільки посилило її бажання мати дітей. Був час, коли її батьки підтримували її народження дітей від Каньє, але зараз ніхто не вірить, що для неї завагітніти і народити дитину просто зараз — це хороша ідея. Вони хочуть, щоб у Б'янки були діти й онуки, але вони хочуть, щоб вони зростали в стабільній і люблячій сім'ї. Життя з Каньє взагалі нестабільне", — розповів інсайдер.

Раніше Фокус писав, що Бьянка і Кім Кардаш'ян з'явилися разом на концерті Веста.