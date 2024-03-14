"Плакала двічі": актриса Олівія Манн перенесла операцію з видалення молочних залоз (фото)

Жінка детально розповіла шанувальникам про своє захворювання. Олівія зараз перебуває в лікарні, де проходить курс лікування.

Американська акторка і модель Олівія Манн повідомила про те, що в неї діагностували рак молочної залози. Вона перенесла подвійну мастектомію. 13 березня знаменитість опублікувала в Instagram відповідну заяву, повідомляє Мirror.

43-річна акторка розповіла про своє захворювання, перенесені операції та розмістила фотографії з лікарняного ліжка. "У мене діагностували рак грудей. Я сподіваюся, що, поділившись цим, зможу допомогти іншим знайти розраду, натхнення і підтримку на їхньому власному шляху", — почала свою розповідь Олівія.

Актриса пояснила, що таємно боролася з хворобою кілька місяців і провела багато днів у лікарні. "У лютому 2023 року я пройшла генетичний тест, який робить аналіз на наявність 90 генів раку, включно з BRCA — найвідомішим геном раку молочної залози... Тієї ж зими в мене була негативна мамограма. Через два місяці у мене діагностували рак грудей", — поділилася знаменитість.

Вона повідомила, що за останні десять місяців перенесла чотири операції і провела дуже багато днів у ліжку. "Я дізналася про рак, його лікування і гормони більше, ніж могла собі уявити. Дивно, але я плакала тільки двічі. Думаю, у мене не було часу плакати. Моя увага звузилася. Я записав свої емоції, які, як мені здавалося, заважали мені зберігати ясну голову".

Олівія додала: "Я зазвичай дозволяю людям бачити мене, коли у мене є сили, коли я можу одягнутися і вийти з дому, коли я можу взяти свого хлопчика в парк. Мені потрібно було віддихатися і пройти через деякі з найважчих моментів, перш ніж поділитися".

Жінка висловила подяку своєму лікарю Аліабаді за те, що з великою увагою поставився до її діагнозу: "Лікарка вивчила такі фактори, як мій вік, сімейний анамнез раку молочної залози і той факт, що в мене народилася перша дитина після 30 років. Вона виявила, що мій довічний ризик становить 37 відсотків".

За словами Олівії Манн, через цей результат мене відправили на МРТ, потім на УЗД, потім було зроблено біопсію. У результаті ракові клітини були виявлені в обох грудях.

"Через 30 днів після цієї біопсії мені зробили подвійну мастектомію. В один день я почувалася абсолютно нормально, а наступного дня прокинулася на лікарняному ліжку після 10-годинної операції", — написала Олівія.

Наразі акторка продовжує курс лікування. Вона дуже вдячна всім фахівцям, які допомогли і допомагають їй подолати це складне захворювання: "Я надзвичайно вдячний медсестрам, координаторам пацієнтів і персоналу клінік Cedars-Sinai в Лос-Анджелесі та Сент-Джонс у Санта-Моніці. Я хочу висловити особливу подяку моєму хірургу-онкологу доктору Армандо Джуліано, моєму реконструктивному хірургу, доктору Джею Оррінджеру, моєму онкологу доктору Моні Міті та особливо моєму ангелу-охоронцю, доктору Таїс Аліабаді".

Нагадаємо, 1 березня Фокус писав про те, що актриса Гвінет Пелтроу зайнялася здоров'ям після того, як у її батька діагностували рак. Батько актриси Брюс Пелтроу помер від раку горла в жовтні 2002 року у віці 58 років. Її матері 2018 року поставили такий самий діагноз.