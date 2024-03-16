Ракам — кохання, Стрільцям — розлука. Таро-прогноз на кохання навесні 2024 року для всіх знаків

Прогнозуємо любовні події для всіх представників Зодіакального кола. Що і кому принесла весна 2024 року?

Найвесняніша і найзворушливіша сфера життя навесні — це романтична сфера. Це пора, коли всім хочеться оновлення почуттів і нових енергій, радості емоцій та емоцій радості. Розглядаємо, кому з представників Зодіакального кола пощастить у коханні, а не в картах.

Овен

Таро-прогноз на кохання навесні 2024 року для Овнів

На Овнів чекає перспективне, з першого погляду знайомство, яке виллється в розчарування і з'ясування стосунків. Якийсь час ви будете заінтриговані і чудово проведете час, але далі стане очевидним, що ви безумовно не створені одне для одного.

Телець

Таро-прогноз на кохання навесні 2024 року для Тельців

Тельцям доведеться більше працювати, ніж потопати в романтиці цієї весни 2024 року. У стосунках можливі непорозуміння і розгойдування. Велика ймовірність викрити коханого у брехні або спробі щось приховувати.

Близнюки

Таро-прогноз на кохання навесні 2024 року для Близнюків

На Близнюків чекає прощання з минулими стосунками і нове знайомство, перспективи якого, щоправда, поки складно прогнозувати. Спочатку ви будете переживати через розрив із попереднім партнером, але недовго. Скоро вас захопить вихор нових розваг і закоханості.

Рак

Таро-прогноз на кохання навесні 2024 року для Раків

Раків очікує любовне знайомство. Щоправда, не все в цих стосунках буде так уже й ідеально. У розкладі миготить якась диявольщинка, яка породжуватиме якусь подвійність і невпевненість у партнері. Але це все не скасовує щасливого періоду для представників знака.

Лев

Таро-прогноз на кохання навесні 2024 року для Львів

На Львів очікує розчарування в партнері. Щось приховане стане явним і не зовсім приємним для вас. Натомість ви нарешті розкриєте, джерело ваших підозр і дискомфорту.

Діва

Таро-прогноз на кохання навесні 2024 року для Дів

Діви, на вас чекає щастя у стосунках, найімовірніше, нових. Хоча, повернення колишнього партнера з новими пропозиціями, також не виключено. Але важливо інше — ви будете щасливі й витатимете в хмарах від позитивних емоцій.

Ваги

Таро-прогноз на кохання навесні 2024 року для Терезів

Терези метатимуться між ангелами і демонами. З одного боку, ви можете розлучитися зі стабільним партнером, з іншого, перед вами маячить інтригуюче знайомство з дуже туманною перспективою і мотивами. На вас чекають воістину "американські гірки": тримайтеся міцно!

Скорпіон

Таро-прогноз на кохання навесні 2024 року для Скорпіонів

Скорпіони плаватимуть у коханні та флірті. Щось нове і прекрасне увійде у ваше життя або вже увійшло — тоді це щось буде тільки розвиватися зі стабільною тенденцією до зростання і позитиву.

Стрілець

Таро-прогноз на кохання навесні 2024 року для Стрільців

Стрільці, не хочеться вас засмучувати, але перед вами маячить колапс в особистому житті. Усе може зруйнуватися буквально в один момент і ви навіть не зрозумієте, як це сталося. Залишається тільки усвідомити необхідність бути в прийнятті.

Козеріг

Таро-прогноз на кохання навесні 2024 року для Козерогів

Козероги вийдуть із "завислої" ситуації у сфері кохання і знайдуть нове знайомство або просунуться у вже наявних стосунках. Дуже ймовірний перехід на новий рівень — спільне проживання, пропозиція руки і серця або весілля!

Водолій

Таро-прогноз на кохання навесні 2024 року для Водоліїв

Водолії опиняться в ситуації, в якій їх будуть серйозно оцінювати: як майбутнє подружжя, батьків або просто оцінювати. Це буде не дуже приємно, ваші таланти не сприйматимуться як головний аспект вашої особистості: радше вас сприйматимуть з погляду корисності, а це ніколи не приносить задоволення.

Риби

Таро-прогноз на кохання навесні 2024 року для Риб

У Риб закінчаться одні стосунки і почнуться інші — все з чистого аркуша. Спочатку ви будете дуже нещасливі, а потім одразу — кардинально навпаки: вас просто вдарить по голові лавиною позитивних емоцій. Головне — правильно пережити таку "біполярну" весну і вийти з неї збалансованою людиною.