Відбувся ексклюзивний прессніданок у ресторані Fenix

Інфлюенсери, партнери та представники ЗМІ завітали на оновлене меню сніданків 7 березня. Презентація супроводжувалася чарівними мелодіями саксофона. За відмінний настрій відповідав ведучий події — неперевершений Сергій Комаровський.

Гості змогли не тільки насолодитися новими позиціями з меню, серед яких окремий розділ духмяної вранішньої випічки, а й взяти участь у майстер-класі від бренд-шефа Сергія Башинського та шеф-кондитера Антона Штипи з приготування японського омлету з овочами та гуакамоле. Також Fenix частував гостей просеко, яке наразі безлімітно супроводжує неспішні сніданки щовихідних з 9:00 до 15:00.

Ми були раді запросити всіх гостей до ресторану Fenix на цю приголомшливу подію та подарувати вам весняний настрій та натхнення!

До нових зустрічей у Fenix!

Ресторан Fenix

Бул. Лесі Українки, 30А

096 998 98 96

https://fenixrestaurant.com.ua