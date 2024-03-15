15 березня 2024 року: мученика Агапія і сімох інших — що сьогодні не можна робити

Сьогодні не можна лінуватися й ігнорувати прохання нужденних. Теплий вітер цього дня — до дощового літа.

Що сталося цього дня:

Сьогодні у православній церкві вшановують пам'ять мученика Агапія та сімох інших. Колись у Кесарії Агапія за його віру і небажання поклонятися ідолам віддали на жорстоку загибель. А шість юнаків, простих мешканців міста, які заступилися за Агапія, демонструючи свою віру, зв'язали собі руки, за що були кинуті до в'язниці й загинули.

Що не можна робити 15 березня:

лінуватися і відкладати все на завтра;

пити алкогольні напої;

ігнорувати прохання нужденних;

робити перестановку в будинку.

Народні прикмети та повір'я:

низько летять журавлі — до поганої погоди;

чути цвірінькання горобців — чекайте на теплий день;

яскравий захід сонця обіцяє, що кілька наступних днів будуть дощовими.

День ангела святкують:

Агапій, Олександр, Олексій, Михайло, Тимофій.

А також у цей день:

1493 — два з трьох кораблів першої експедиції Христофора Колумба повернулися до Іспанії, привізши в Європу перших індіанців

1892 — американський винахідник Джесс Рено (англ. Jesse Reno) запатентував перший ескалатор

1932 — BBC провела першу передачу зі своєї нової будівлі на Ріджент-стріт

1937 — у Чикаго відкрито перший банк донорської крові

1938 — У Саудівській Аравії виявлено першу нафту

2005 — в Єрусалимі відкрито новий Музей історії голокосту Яд ва-Шем