15 березня 2024 року: мученика Агапія і сімох інших — що сьогодні не можна робити
Сьогодні не можна лінуватися й ігнорувати прохання нужденних. Теплий вітер цього дня — до дощового літа.
Що сталося цього дня:
Сьогодні у православній церкві вшановують пам'ять мученика Агапія та сімох інших. Колись у Кесарії Агапія за його віру і небажання поклонятися ідолам віддали на жорстоку загибель. А шість юнаків, простих мешканців міста, які заступилися за Агапія, демонструючи свою віру, зв'язали собі руки, за що були кинуті до в'язниці й загинули.
Що не можна робити 15 березня:
- лінуватися і відкладати все на завтра;
- пити алкогольні напої;
- ігнорувати прохання нужденних;
- робити перестановку в будинку.
Народні прикмети та повір'я:
- низько летять журавлі — до поганої погоди;
- чути цвірінькання горобців — чекайте на теплий день;
- яскравий захід сонця обіцяє, що кілька наступних днів будуть дощовими.
День ангела святкують:
Агапій, Олександр, Олексій, Михайло, Тимофій.
А також у цей день:
1493 — два з трьох кораблів першої експедиції Христофора Колумба повернулися до Іспанії, привізши в Європу перших індіанців
1892 — американський винахідник Джесс Рено (англ. Jesse Reno) запатентував перший ескалатор
1932 — BBC провела першу передачу зі своєї нової будівлі на Ріджент-стріт
1937 — у Чикаго відкрито перший банк донорської крові
1938 — У Саудівській Аравії виявлено першу нафту
2005 — в Єрусалимі відкрито новий Музей історії голокосту Яд ва-Шем