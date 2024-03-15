Арнольд Шварценеггер і Денні Девіто знову знімуться разом

Спочатку актори мріяли разом попрацювати над сиквелом культової комедії "Близнюки", проте пізніше проєкт закрили, так і не розпочавши. Але це не завадило Арнольду і Денні обмірковувати нову співпрацю.

79-річний американський актор і режисер Денні Девіто планує зняти новий фільм зі своїм партнером по фільму "Близнюки", 76-річним Арнольдом Шварценеггером, пише Daily Mail.

Ходили чутки про продовження культового фільму 1988 року, в якому вони зіграли генетично модифікованих братів, які зустрілися вже в дорослому віці. Однак у бесіді з Fox News Digital Девіто спростував інформацію про сиквел:

"Містер Шварценеггер, він мені як приятель, ми намагаємося разом зняти ще один фільм. Сценарій пишеться, зараз ми працюємо з Warner Brothers, хочемо разом повернутися на великий екран. Продовження не буде, Івана (Рейтмана, який зняв "Близнюків") більше немає з нами. Я знав Арнольда ще до того, як він з'явився в "Близнюках", я бачив його час від часу, ми з нетерпінням чекаємо можливості разом повернутися на екран. Отже, наступного року, схрестивши пальці, ми повернемося до виробництва з чимось. Ми завжди добре проводимо час разом, він милий хлопець".

Під час церемонії вручення премії "Оскар" Девіто і Шварценеггер разом вийшли на сцену, щоб вручити нагороду за найкращі візуальні ефекти, яка дісталася фільму "Годзілла: Мінус один".

Шварценеггер і Девіто на "Оскарі 2024"

Спроби зняти продовження "Близнюків" широко обговорювалися ще кілька років тому. Подейкували, що Едді Мерфі і Трейсі Морган приєднаються до акторського складу сиквела. Однак проєкт призупинили після того, як у лютому 2022 року у віці 75 років помер режисер оригінального фільму Іван Рейтман.

Потім син Івана, голлівудський режисер Джейсон Рейтман остаточно закрив роботу.

"Його батько дуже хотів це зробити. Мені дуже хотілося це зробити. Денні Девіто дуже хотів це зробити. У нас було фінансування. Коли його батько помер, Джейсон сказав: "Мені ніколи не подобалася ця ідея", і він призупинив її", — розповів Арнольд. Він згадав, що наразі "працює над іншим фільмом із Денні", і продовжив: "З ним дуже приємно співпрацювати, і його талант чудовий".

Раніше Фокус писав, що Денні Де Віто вперше за довгий час з'явився на публіці на трибунах US Open.