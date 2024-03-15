Головні тренди сезону весна-літо 2024: що буде в моді (фото)

Весна поступово вступає у свої права, і правильно підібраний стильний одяг допоможе зробити цю чудову пору року ще яскравішою і комфортнішою.

Я завжди вірив у те, що мода — це більше, ніж просто одяг. Це мистецтво вираження себе, спосіб відображення нашого внутрішнього світу через тканини, кольори і форми. Світ моди постійно змінюється, тож давайте розберемося в головних трендах весна-літо 2024 року.

Білий колір

Білий — це символ чистоти і непорушності. У новому сезоні він виступає як символ внутрішньої гармонії та простоти. Його привабливість полягає в універсальності — він має елегантний вигляд як у самостійному виконанні, так і в поєднанні з іншими кольорами, зокрема, з класичним чорним.

Фото: Andre Tan

Прозорі спідниці

Прозорість — це спосіб виявлення таємничості та жіночності. У моїй новій колекції я намагався створити образи, що уособлюють ці якості через використання прозорих тканин, таких як мереживо. Ці спідниці надають образу певної пікантності, роблячи їх неперевершеним вибором для весняно-літнього сезону.

Фото: Andre Tan

Довжина максі

Жінка та елегантність завжди були в центрі уваги моїх колекцій. Довгі максіспідниці та сукні — це не просто модний тренд, а й спосіб підкреслити ніжність і грацію. Вони підійдуть як для повсякденного вбрання, так і для особливих випадків, надаючи вашому образу вишуканості та шарму.

Фото: Andre Tan Фото: Andre Tan

Квітковий принт

Квітковий принт — це завжди актуальна деталь весняно-літнього гардероба. Він надає свіжості та жіночності кожному образу, створюючи атмосферу веселощів і легкості. Я використовую квітковий принт як ключовий елемент моєї колекції, створюючи неповторні образи, що вражають уяву.

Фото: Andre Tan Фото: Andre Tan

Акценти

Я завжди вважав, що найважливішим елементом будь-якого образу є його деталі. Яскраві акценти, такі як бахрома, волани та інші декоративні елементи, надають образам індивідуальності та виразності, роблячи їх неперевершеними.