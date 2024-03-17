"Зникнення" Кейт Міддлтон: як живе принц Вільям після того, як його дружина захворіла (фото)

Спочатку спадкоємець британського престолу навіть відмовився від своїх обов'язків, присвячуючи весь час дітям, за якими не могла доглядати Кейт. Але наприкінці лютого принц Уельський почав потроху повертатися до робочих питань, не коментуючи, однак, ситуацію навколо здоров'я своєї дружини.

Ситуація навколо Кейт Міддлтон не дає спокою не тільки британцям, а й фанатам подружжя Уельських у всьому світі. На тлі різних конспірологічних теорій, які стосуються самопочуття і здоров'я дружини спадкоємця престолу, Фокус зібрав інформацію про те, як жив і чим займався сам принц Вільям після того, як Кейт була госпіталізована.

Почнемо з того, що 16 січня, як заявили в Кенсингтонському палаці, принцесу Уельську госпіталізували в Лондоні для проведення планової операції на черевній порожнині.

"Операція пройшла успішно, очікується, що принцеса перебуватиме в лікарні від десяти до 14 днів, після чого повернеться додому, де продовжить реабілітацію", — йшлося в релізі.

17 січня медіа ET із посиланням на власні джерела повідомило про те, що принц скасував кілька заручин, щоб бути поруч зі своєю дружиною.

18 січня стало відомо, що принц Вільям узяв відпустку через хворобу своєї дружини Кейт Міддлтон. Як повідомила тоді газета The Independent, від справ на найближчі кілька тижнів, щоб "наглядати за принцом Джорджем, принцесою Шарлоттою і принцом Луї", оскільки на відновлення здоров'я їхньої матері знадобитися до трьох місяців.

Цього ж дня медіа Et Online опублікувало зроблені репортерами фото, на яких принц Вільям прямував у лікарню до Кейт і особисто керував автомобілем. Його супроводжували також кілька співробітників служби безпеки. Британців збентежив похмурий вираз обличчя престолонаслідника. Також їм здався підозрілим той факт, що відвідати Кейт, яка хворіє, не привезли її дітей.

Принц Вільям прямує в лікарню до Кейт і особисто керує автомобілем Фото: Getty Images

29 січня британські ЗМІ повідомили з посиланням на заяву королівської сім'ї, повідомили про те, що Кейт Міддлтон покинула стіни лікарні. А до цього принц Вільям, за інформацією джерел медіа, майже щодня відвідував свою дружину, поки вона одужувала в лікарні, тихо пробираючись туди, щоб провести з нею час.

У п'ятницю, 1 лютого, Вільям відвідав Рексхем з нагоди Дня Святого Давида. Під час спілкування з журналістами принц відмовився відповідати на запитання про самопочуття Кейт. Однак попри це, спадкоємець престолу прийняв від школярів, які прийшли на зустріч, квіти.

"Я передам їх принцесі Кетрін, дуже дякую", — сказав принц Вільям.

На церемонії вручення кінопремій Британської кіноакадемії BAFTA, яка відбулася 18 лютого, Вільям з'явився на гордій самоті (він президент академії). І розповів, що вони з дружиною люблять влаштовувати домашні кіносеанси, перед кінопремією намагаються подивитися якомога більше номінованих картин. Але цього року традицію довелося порушити через хворобу Міддлтон.

"Мені шкода, що Кетрін сьогодні тут немає, — сказав Вільям. — Цього року я подивився менше фільмів, ніж планував. Був зайнятий іншими справами, але сподіваюся, що ще надолужу".

Принц Вільям на церемонії BAFTA Фото: Getty Images

27 лютого принц Уельський відмовився від поминальної служби за своїм хрещеним батьком, на якій були присутні британські та європейські члени королівської сім'ї, а також міжнародні політики. Очікувалося, що Вільям прочитає читання на службі подяки Костянтину II, останньому королю Греції. У палаці зробили заяву, що відсутність Вільяма була викликана "особистою справою", але підкреслили, що відновлення принцеси Уельської після операції на черевній порожнині в січні "проходить добре". Вільям мав прочитати книгу Одкровення. Джерело в палаці повідомило, що він зателефонував грецькій королівській родині, щоб вибачитися за свою неявку.

Починаючи з кінця лютого, Вільям почав потроху повертатися до виконання своїх громадських обов'язків. Так, 29 лютого принц Уельський зустрівся з людьми, які пережили Голокост. Зокрема з 94-річною Рене Солт.

А в другій декаді березня в британських медіа з'явилися фотографії принцеси Уельської, яка залишає Віндзорський замок із принцом Вільямом. Кейт виглянула з вікна, коли Вільям, здавалося, читав якісь нотатки на своєму телефоні, коли їх відвозили з території Віндзорського замку на синьому "Рейндж Ровері", який пізніше доправив Вільяма в абатство без неї. Королівський коментатор Майкл Коул розповів MailOnline, що її поява — це "досить очевидна спроба просунути історію вперед" і показати, що з нею "все гаразд".

Уперше за довгий час принцесу Уельську сфотографували на фото. Однак знімок уже викликав розбіжності в британському суспільстві

Останній тиждень, з 11 до 17 березня, принц Вільям розбирався з наслідками фотографії до Дня матері, зробленої ним самим і відредагованої Кейт, яку було відкликано кількома фотоагентствами. Однак це не заважало спадкоємцю престолу брати участь у публічних заходах. Так, 14 березня він відкрив новий молодіжний центр у Вайт-Сіті на заході Лондона. Під час цього заходу Вільям згадав Кейт, відзначивши її кулінарні таланти. Але про стан здоров'я принцеси Уельської він, як і раніше, не сказав нічого конкретного.

Цього ж дня ввечері принц Уельський був присутній на врученні премії "Спадщина Діани" в Музеї науки. Він віддав данину поваги своїй матері, принцесі Діані, на церемонії нагородження, проведеній від її імені, заявивши, що її "спадщина — це те, на чому і Кейт, і я прагнули зосередитися в нашій роботі".

Таким чином станом на сьогодні палац так і не підняв покрив таємниці з питання про стан здоров'я дружини спадкоємця британського престолу. Це вже породило всілякі чутки серед фанатів принца Вільяма і Кейт. Серед них є як схожі на правду, так і абсолютно фантастичні.

Так, кількома днями раніше у ЗМІ з'явилася нова версія зникнення Кейт Міддлтон. Вона стосується зради та появи позашлюбної дитини.