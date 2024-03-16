16 березня 2024 року: Савіна Єрмопольського — що сьогодні не можна робити?
Сьогодні не можна давати гроші в борг і працювати з деревом. Якщо цього дня тепло, то вся весна буде теплою.
Що сталося цього дня:
Сьогодні у православній церкві вшановують пам'ять мученика Савіна Єрмопольського, якого в єгипетському місті Гермополь у III столітті піддали тортурам і жорстокій смерті за його віру в Христа.
Що не можна робити 16 березня:
- їсти хліб після сніданку;
- сваритися;
- давати гроші в борг;
- працювати з деревом.
Народні прикмети та повір'я:
- швидкий рух хмар по небу — погода налагодиться;
- птахи купаються в калюжі — чекайте на тепло;
- у річці низький рівень води — до поганого врожаю;
- якщо цього дня тепло, то вся весна буде теплою;
- за старих часів говорили про цей день"на Савіна сани покинь, віз посунь".
День ангела святкують:
Олександр, Антоній, Еміліан, Іван, Павло, Роман, Савін, Трохим.
Народилися сьогодні:
1959 — Єнс Столтенберг, норвезький політик і державний діяч, генеральний секретар НАТО (з 2014)
А також у цей день:
1521 — португальський мореплавець Фернан Магеллан під час першої навколосвітньої подорожі досяг берегів Філіппін.
1831 — у Парижі виходить роман Віктора Гюго "Собор Паризької Богоматері"
1917 — Компанія "Maybelline" випускає туш для вій, "першу сучасну косметику для очей на кожен день"