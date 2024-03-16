Лілія Ребрик показала перші фото новонародженої доньки (фото)

Лілія Ребрик втретє стала матір'ю. Телеведуча розповіла, яке ім'я дала третій донечці.

42-річна акторка та телеведуча Лілія Ребрик втретє стала мамою. Подія трапилася вчора, 15 березня, про це вона повідомила у себе на сторінці в інстаграм.

Дівчина народилася зі зростом 52 сантиметри та вагою 3500 кілограма. Назвали дівчинку Аделіна.

"Наша Адель. Дика Аделіна Андріївна. Будь щасливою, Донечко", — написала Ребрик.

Звісно шанувальники відреагували на щасливу подію: "Вітаю моя Квітко, усю ДИКУ сімейку!!!", "Як красиво звучить. Вітаю, це таке щастя, Ліля, хай росте щаслива, здорова та радує вас щодня", "Ура! Вітаю! Молочина! Щастя! Добра! Радості! Многії літа! Радіємо разом з Вами", "Клас)))вітаємо. Хай росте щаслива у своїй чудовій родині! Аделіна Андріівна", "Вітаю, хай росте здоровою, щасливою на радість батькам. Батькам здоров'я, терпіння", " Мої щірі вітання! Хай росте здоровою і щасливою під мирним небом!!!".

"Вітаю. Яка чудова новина!! Здоров’я міцного мамі і принцесі", — написала співачка Джамала.

"Яке щастя!! Вітаємо Ліля!! Хай росте здоровою і щасливою під мирним небом!!", — написав режисер Юрій Горбунов.

"Дуже радію за вас!!!", — написав ведучий Анатолій Анатолійович.

"Ура! Яке Щастя попри все, найщиріші вітання", — написала акторка Катерина Кузнецова.

Відзначимо, що Лілія Ребрик народила третю доньку від танцюриста Андрія Дикого. Пара у шлюбі з 2011 року. У 2012 році ведуча народила доньку Діану. Ще через 4 роки у пари народилася друга донька Поліна.

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