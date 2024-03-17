17 березня 2024 року: теплого Олексія — що сьогодні не можна робити

Сьогодні не можна прати та прибирати, а також влаштовувати застілля після заходу сонця. Тепла погода цього дня — на врожайний рік.

Що сталося цього дня:

Сьогодні у православній церкві вшановують пам'ять преподобного Олексія. Незважаючи на те, що Олексій був із багатої сім'ї, він зрікся світського життя і присвятив себе Богу. Одного разу після довгих мандрів він прибув до свого дому, а рідний батько не впізнав його і допомагав йому як жебраку з вулиці. Олексій прожив під стінами свого будинку 17 років і тільки після його смерті стало відомо, чий він син.

Згідно з народними переказами, сьогодні приходить справжня весна, тому в народі цей день називають Теплим Олексієм.

Що не можна робити 17 березня:

якщо у вас є маленька дитина — не можна позичати хліб, сіль і гроші;

прати і прибирати в будинку.

влаштовувати застілля після заходу сонця.

Народні прикмети та повір'я:

тепла погода — на врожайний рік;

сніг швидко тане — чекайте на гарний сінокіс;

холод — до затяжної весни;

високо летять гуси — буде снігопад.

День ангела святкують:

Олександр, Олексій, Віктор, Макар, Павло.

Народилися сьогодні:

1847 рік — Федір Вовк — український антрополог, археолог, етнограф;

1856 рік — Михайло Врубель — український художник;

1951 рік — Курт Рассел — американський актор кіно, продюсер і сценарист;

1941 рік — Бернардо Бертолуччі — італійський кінорежисер, драматург, поет.

А також у цей день:

1816 рік — Пароплав "Еліза" став першим пароплавом, який перетнув протоку Ла-Манш;

1825 рік — В іспанській частині острова Санто-Домінго проголошено створення Домініканської республіки;

1845 рік — Англієць Стівен Перрі запатентував канцелярську гумку;

1861 рік — Оприлюднено маніфест Олександра II про скасування кріпосного права;

1861 рік — Проголошено Італійське королівство;

1898 рік — Опублікована неаполітанська пісня "O Sole Mio!", що стала класичною;

1960 рік — у Японії надійшли в продаж різнокольорові фломастери;

1969 рік — Голду Меїр обрано прем'єр-міністром Ізраїлю.