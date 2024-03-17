Як поводяться знаки Зодіаку різних стихій у стосунках

Представники стихії Вогню ніколи не стримують свої почуття. А народжені під знаками стихії Води схильні ідеалізувати тих, у кого закохані.

Про стихії знаків Зодіаку в стосунках за знаком Зодіаку розповіла астрологиня OLGA STELLA.

Стихія Вогню

Овен, Лев, Стрілець

Вогонь робить людей пристрасними, емоційними, не дає стримувати почуття. Народжені під знаками вогняної стихії — пристрасні коханці/-ці, і, як правило, вони всерйоз прив'язуються до об'єкта своїх почуттів. Однак нестримне полум'я швидко спалахує і так само швидко може згаснути — знакам вогню важливо не надто форсувати розвиток стосунків, щоб швидко не перегоріти. Їм не подобаються довгі пояснення і з'ясування стосунків. Серце представників Вогню — добре, нехитре, благородне, чим приваблює оточення. Люди Вогню — рідкісні щасливчики, бо всіх їх супроводжує пані Фортуна.

Стихія Води

Рак, Скорпіон, Риби

Рак, Риби і Скорпіон швидко закохуються, вони схильні ідеалізувати тих, у кого закохані, а їхні почуття часом нав'язливі, але відданість сім'ї та домашньому вогнищу виправдовує будь-які недоліки. Вони готові жертвувати всім, що вони мають або могли б мати в майбутньому, заради кохання. Справжнє щастя вони знаходять із собі подібними — ексцентричними, розуміючими, щирими. Представники стихії Води відчувають на собі внутрішній стан оточуючих, їм важко забувати і прощати образи, схильні до частої зміни настрою. Вони дуже тонкі натури, готові зрозуміти коханих і надати матеріальну та моральну підтримку.

Стихія Землі

Телець, Діва, Козеріг

Представники земної стихії надійні у стосунках, а їхній потяг супроводжується бажанням розділити з партнером спільні цінності. Для Тельця, Діви і Козерога інтимний зв'язок — це не просто так, і тому будьте впевнені, якщо у вас закрутився роман із земним знаком, ваша пристрасть непідробна, а почуття щирі. Вони не здивують своїх коханих людей чимось незвичайним і карколомним, але завжди можна покластися на їхню практичність і життєву мудрість. Люди Землі дуже вимогливі до партнерів, але проявляють себе дуже уважними, турботливими і ніжними з коханими людьми.

Стихія Повітря

Близнюки, Терези, Водолій

Оскільки знаки повітряної стихії дуже комунікативні, їм важливо встановити вербальний контакт: закоханий представник повітряної стихії жадає в розмові визначити ментальний зв'язок і схоже почуття гумору. Тому для підтримання стосунків необхідне спілкування і захопленість різноманітними інтересами. Як творчі люди, вони можуть придумати і реалізувати найнеймовірнішу любовну інтригу. Як інтелектуалам, їм чужа сліпа пристрасть, вони намагаються підпорядкувати все розуму. У стосунках він цінує свободу, але при цьому не любить, коли його приймають занадто поспішно.

Також Фокус писав про три знаки Зодіаку, яким пощастить навесні 2024 року