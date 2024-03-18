Аліна Гросу опублікувала нові фото з весілля і розповіла, чому не показує чоловіка

Підписники співачки в коментарях під фото почали публікувати свої здогадки про небажання Аліни показати фото, де її чоловік стоїть обличчям до камери. Гросу відповіла їм у жартівливій манері.

Українська співачка Аліна Гросу, яка нещодавно вдруге вийшла заміж, розповіла, чому досі не називає ім'я чоловіка і не показує його обличчя на фото. Про це Гросу написала на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram у понеділок, 18 березня.

"Залишу це тут. Попереду ще купа новин. Хочеться цінувати кожну мить і знаходити навіть у такий важкий період хвилини щастя", — написала співачка.

Зірка шоубізнесу прикріпила до свого посту і весільні фото. На них вона разом з обранцем позує на тлі моря. Чоловік на знімках одягнений у чорний костюм із білою сорочкою. Сама Аліна обрала для урочистостей білу сукню з відкритими плечима. Як аксесуари на шиї молодої жінки були прикраса з перлів і тонкі золоті ланцюжки.

Аліна Гросу опублікувала знімки з весільного торжества, але і на них її чоловік так і не показав обличчя Фото: Аліна Гросу/ Instagram

Нові світлини одразу викликали бурхливе обговорення серед шанувальників співачки, яких цікавило, чому Гросу досі "приховує" свого чоловіка. Люди почали висувати різні версії. Так, одна з користувачок написала: "Навіщо постійно виставляти шию чоловіка? Такий мерзенний, що соромно показати?". На цей коментар Аліна з гумором відповіла: "(Він обличчя, — ред.) від коханок ховає".

Аліна Гросу не посоромилася відповідати хейтерам у їхній же манері Фото: Скриншот

Ще один підписник залишив коментар про те, що "у вашого чоловіка не видно обличчя". Гросу також не залишила його без реакції та написала: "Обличчя в кадр не влізло".

На деякі коментарі підписників Аліна Гросу відповідала з гумором Фото: Скриншот

Зазначимо, що у своїй більшості користувачі відреагували на опубліковані співачкою фото тепло і побажали їй щастя в шлюбі:

Все правильно, щастя любить тишу.

Квіточко! Так хочеться, щоб на вашому обличчі завжди сіяла така щаслива посмішка! Щастя вам личить.

Молодець, що не показуєш: люди заздрісні.

Щастя вам на довгі роки!

Дуже гарна пара!!! Щирі вітання. Великого кохання, безмежного щастя, мирного неба, творчих злетів і всього самого-самого найкращого.

Аліна Гросу показала кілька своїх портретних фото з весілля Фото: Аліна Гросу/ Instagram

Нагадаємо, на початку березня Гросу різко відреагувала на чутки про заміжжя від "подруги". Співачка звернулася до блогера Богдана Беспалова, який першим і опублікував матеріал про нібито її друге заміжжя, посилаючись на слова анонімної подруги Гросу. Аліна запитала, чи платив він що-небудь за таку інформацію про неї.

Також ми писали про те, що Віталій Козловський розкрив подробиці про своє весілля. Співак і його обраниця прийняли рішення одружитися спонтанно. Пара узаконила стосунки в РАГСі, проте весільні урочистості, на які хочуть запросити всіх близьких і далеких родичів, відклали до кінця війни.