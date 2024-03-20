Готуєтесь взяти домашнього улюбленця із притулку? Поради від Клубу 4 Лапи (Club 4 Paws)

Життя з твариною під одним дахом – справжнє щастя, поєднане з турботою та любов’ю. Шлях до цього в кожного свій, та нерідко свій комочок щастя можна зустріти прямо біля під’їзду або на сторінках соціальних мереж. Про те, чому тваринка з вулиці – то не страшно, і які кроки треба зробити на шляху до адопції тварин, говоримо у третьому епізоді подкасту "Візьми любов з притулку" з Юлією Авророю Огородник, гастроентузіасткою, яка врятувала трьох чудових собак й не планує на цьому зупинятись.

Що робити, коли знайшов на вулиці тварину? Як не пройти повз з користю? Практичні поради від бренду Клуб 4 Лапи

Візьми любов з вулиці – поширена та досить популярна ініціатива, яка рятує життя і дарує шанс собакам та котам з вулиці. Не кожний має сміливість стати петперентом домашньої тварини. Проте майже кожний може вчинити добру справу – врятувати і знайти теплу і затишну домівку для чотирилапих.

Поради з адопції від Клуб 4 Лапи (Club 4 Paws):

Будь-яка тварина з вулиці потребує візиту до ветеринара. Причина – хвороби, блохи та інші паразити, виявити які може тільки лікар. Не переймайтесь через фінансовий тягар. Існує чимало спільнот, які надають фінансову допомогу саме безпритульним тваринам. Нерідко і клініки погоджуються на оплату частинами. Вуличний пес має погані звички, як-от шукати їжу на смітнику та підбирати непотріб. Слідкуйте за ним під час прогулянок, не відпускайте бігати без повідка, хоча б на початку. Попередній життєвий досвід чотирилапих – не завжди позитивний. Ви можете стикнутися з агресію та недовірою. Ваше терпіння та любов здатні подолати більшість перешкод.

Як не пройти повз з користю?

Що робити, коли знайшов на вулиці тварину? Як не пройти повз з користю? Практичні поради від бренду Клуб 4 Лапи

Не всі однаково легко погоджуються на домашню тварину. Це нормально – таке рішення потребує зваженості. Відповідально ж буде не пройти повз, а допомогти знайти домівку тварині.

Існує навіть такий термін "форестер" — людина, що допомагає тварині, утримує її, допоки не знайдеться постійний власник. Як саме стати таким волонтером та чи це насправді складно, розповідає Подкаст від Клубу 4 Лапи і Радіо Сковорода.

Три різні історії людської відповідальності зі щасливим кінцем надихають робити добрі справи та не залишатися байдужим до братів наших менших.

Практичні поради перед адопцією від бренду Клуб 4 Лапи (Club 4 Paws)

Життя з чотирилапим – інше, проте сповнене нових вражень і яскраве. У новому подкасті Клуб 4 лапи щодня поширює інформацію про чотирилапих та ділиться порадами експертів для створення власного щасливого простору з пухнастиками.

Що робити, коли знайшов на вулиці тварину? Як не пройти повз з користю? Практичні поради від бренду Клуб 4 Лапи

Не важливо, прийняли ви тваринку в сім’ю тимчасово або назавжди – важливо, аби ваше проживання разом було комфортним для всіх. Можливо, не все буде ідеально з першого дня, та поради наших експертів зроблять ваше співіснування справді комфортним:

Підготуйте власну оселю – оберіть окрему кімнату для новенького, особливо, якщо в домі є інші тварини.

Облаштуйте місце для сну.

Придбайте іграшки та миски для їжі

Обов’язково відвідайте ветеринара та підберіть з ним збалансоване харчування.

Це – далеко не всі поради від досвідчених волонтерів та експертів Клуб 4 Лапи. Слухайте наші захопливі історії та рекомендації. Справжні живі розповіді надихають на відповідальність та наповнюють життя теплом, адже тварини — це любов.