Короля Чарльза ІІІ помітили у Віндзорі після фейкових новин про його смерть

Прем'єр-міністр Великої Британії після неправдивих повідомлень був змушений зробити офіційну заяву про те, що король живий. Чарльз ІІІ нині проходить курс лікування від раку.

Короля Великої Британії Чарльза ІІІ після чуток про його нібито смерть 19 березня вранці помітили, коли він виїжджав із Віндзорського замку на задньому сидінні автомобіля, повідомляє Еxpress.

18 березня мережу вразила новина про смерть монарха. Спочатку дата смерті короля з'явилася на сторінці у "Вікіпедії", присвяченій британському монарху. А потім у росЗМІ опублікували нібито заяву Букінгемського палацу про смерть Чарльза III. Однак офіційних заяв про смерть британського монарха Букінгемський палац не робив, а посольство Великої Британії в Україні і зовсім спростувало ці чутки.

"Хочемо повідомити, що новина про смерть Короля Чарльза ІІІ є фейком", — йдеться в повідомленні посольства.

Сьогодні Король Чарльз на автомобілі покинув Віндзорський замок. Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак після неправдивих повідомлень про смерть монарха був змушений учора зробити офіційну заяву, що король живий.

Чарльз ІІІ нині проходить курс лікування від раку в Лондоні і відпочиває в Сандрінгемі після оголошення свого діагнозу 5 лютого. Як і раніше відданий своєму обов'язку, він щодня отримує листи і, коли це можливо, зустрічається з прем'єром.

Зустріч короля Чарльза ІІІ з прем'єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком Фото: Getty

Раніше ми писали про те, хто поширив фейк про смерть Чарльза ІІІ. Одним із перших інформацію про смерть монарха поширив Фікрет Шабанов, який називає себе "президентом канадського аналітичного центру".