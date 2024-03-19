Івана Клименка звинуватили у співпраці з росіянами — продюсер пояснив

Ігор Клименко не приховує, що до повномасштабної війни дійсно мав таку сторінку у своїй біографії, де працював з росіянами. Однак зараз, за його словами, він про це шкодує.

Ведучий телеканалу "Ісландія" Сергій Іванов звинуватив 37-річного відомого українського продюсера та автора пісень Ігоря Клименка у співпраці з російськими артистами та назвав його "колаборантом". Про це він заявив у новому випуску на ютубі.

Ігор Клименко не захотів мовчати і відповів на звинувачення. Зокрема, він назвав інформацію наклепом та фейком.

У випуску Сергій Іванов заявив, що Клименко написав пісню для російської співачки Юліани Караулової під назвою "7 запятих", прем’єра якої відбулася 11 травня 2022 року.

Як виявилося, Клименко дійсно є його роботою, однак вона була написана більш ніж 9 років тому. Продав він її ще в 2015 році. Щоб довести свої слова продюсер також показав фото-докази.

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"Так часто буває, що артист, придбавши пісню, випускає її через 5 або навіть 8 років, як це було цьому конкретному випадку. Також можу надати докази і підтвердження по будь-якій пісні де я є автором (коли вона була написана і продана). З початку повномасштабного вторгнення я не писав жодної пісні для росіян і не був дотичний до жодної співпраці з російськими артистами", — заявив Ігор Клименко.

У своєму дописі Клименко також покаявся, що дійсно до повномасштабної війни співпрацював з російськими акторами за що йому соромно і він хоче вибачитися за це перед українцями.

"Так помилявся, розумію! Але в мене не було жодної співпраці з початку повномасштабного вторгнення з будь-яким російським артистом. Особисто я давно перейшов на спілкування виключно українською мовою (і в сімʼї, і на роботі) і вже давно дав собі обіцянку ніколи більше не писати пісень російською мовою і більше ніколи не працювати з артистами країни-агресора", — сказав Клименко.

Нагадаємо, раніше ми писали, відоме українське видавництво запідозрили у зв'язках з Росією: у книгарнях відреагували.