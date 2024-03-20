Продюсер популярного таблоїда засумнівався, що нове відео з Кейт Міддлтон справжнє

Шарль Латібодьєр не дає стовідсоткової гарантії в тому, що на опублікованих його медіа відеокадрах саме принцеса Уельська. Однак він упевнений, що у справі зі "зникненням" Кейт Міддлтон не замішаний Палац.

Сага з Кейт Міддлтон триває, оскільки сам виконавчий продюсер TMZ — таблоїду, що опублікував відео з Кейт на фермерському ринку — висловив сумнів щодо того, чи справді на кадрах була дружина спадкоємця британського престолу. Про це пише The Mirror UK.

Нагадаємо, що на відео, знятому в суботу в магазині Windsor Farm Shop, видно, як Кейт іде поруч із принцом Вільямом, коли пара вирушає на прогулянку недалеко від свого будинку. Відео знято в той час, коли принцеса продовжує відновлюватися після операції на черевній порожнині, зробленої на початку цього року. На опублікованих відеокадрах майбутня королева-консорт розпустила волосся, одягла чорний топ і легінси і взяла із собою велику білу сумку.

Однак навіть після публікації цього відео суперечки навколо особистості Кейт Міддлтон не вщухли. Британці, як і шанувальники королівської сім'ї з усього світу, продовжують губитися в здогадах і будувати теорії, що ж насправді сталося з дружиною Вільяма. Ось, що сказав виконавчий продюсер TMZ Шарль Латібодьєр з приводу цього кейса:

"Я переглядав це відео дуже часто, і так, моя інтуїція підказувала, що це була вона (принцеса Уельська, — ред.). Але потім я почав переглядати деякі коментарі, які люди пишуть. Пишуть ті люди, які впевнені, що на відео не вона. І в них є деякі зауваження про її зріст, про те, де розташована її лінія очей, коли вона зазвичай дивиться на Вільяма. Люди пишуть про її підборіддя, а деякі навіть про те, як ходить ця жінка".

Латібодьєр додав, що спочатку був на 95 відсотків упевнений у тому, що на відео була саме Кейт. Але тепер уже й він скептично ставиться до відзнятих і опублікованих кадрів. Втім, продюсер не думає, що за цією містифікацією стоїть Палац і наводить на користь цього свої аргументи.

"Навіщо Палацу брати участь, якщо вони залучені, у ще одній містифікації, щоб змусити нас думати, що з Кейт усе гаразд? Оскільки була фотографія до Дня матері (мається на увазі фото з Кейт та її дітьми, яке було опрацьовано за допомогою ШІ, — ред.), це була така помилка, навіщо їм робити це знову?" — сказав він.

Нагадаємо, раніше принц Вільям пожартував про відсутність Кейт Міддлтон. Після тривалої відсутності дружини майбутнього британського короля на публіці в мережі всерйоз занепокоїлися станом принцеси. Утім, одразу після операції в січні 2024 року палац повідомив, що вона не повернеться до роботи раніше Великодня.

Також медіа писали про те, що автор відео з Кейт Міддлтон на ринку спростував найскандальніші чутки про принцесу. Нельсон Сільва, який зняв відео з Вільямом і Кейт для своєї сім'ї, шокований тим, які теорії та чутки поширюються навколо принцеси Уельської.