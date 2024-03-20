Експерт із мови тіла розповіла, що хотіла донести публіці Кейт Міддлтон на новому відео
Джуді Джеймс звернула увагу на те, як хода Кейт Міддлтон, її жести та навіть зачіска висловлювали оптимізм і впевненість. У той час як сам спадкоємець британського престолу намагався бути на публіці якомога непомітнішим.
Перші кадри з Кейт Міддлтон після операції на черевній порожнині мали б спростувати дикі теорії змови щодо її здоров'я, але несподівано лише "підлили олії у вогонь" у ситуації зі "зникненням" дружини майбутнього короля Великої Британії. Відео з принцесою Уельською проаналізувала експертка з мови тіла Джуді Джеймс і поділилася своїми висновками з Daily Mail.
За її словами, Кейт на відеозаписі випромінювала впевненість і не виявляла жодної крихкості. Її зовнішній вигляд начебто навмисно заспокоював шанувальників і придушував усі токсичні чутки, що циркулюють навколо принцеси Уельської.
"Кейт йде попереду Вільяма, роблячи досить великі кроки, щоб не було й натяку на будь-яку триваючу слабкість. У той час як Вільям частково приховує обличчя під кепкою та опустив голову, мова тіла Кейт тут висловлює бажання бути побаченою", — пояснила експерт.
Джуді Джеймс додала, що поведінка Вільяма на цьому відео доволі нетипова для провідного члена королівської сім'ї. Вона припустила, що бажання "залишатися інкогніто" на публіці, яке виражалося в поставі та виборі головного убору, пов'язане з бажанням спадкоємця престолу хоч якось втихомирити фанатів королівської сім'ї, які поширюють все нові й нові чутки про стан Кейт.
Повертаючись до самої майбутньої королеви-консорта Великої Британії, експертка зазначила, що її гордо піднята голова, волосся, яке майоріло на вітрі, і життєрадісна усмішка сигналізували оточенню про те, що Кейт налаштована оптимістично. Майбутня королева мала гарний вигляд, була вдягнена по-спортивному: топ із капюшоном, спортивні легінси, спортивні шкарпетки та кросівки. Вона неодноразово посміхалася, розмовляючи з принцом Уельським, який, схоже, був так само щасливий гуляти зі своєю дружиною під весняним сонцем. Вільям також мав невимушений вигляд: у бейсболці, повсякденному пальті, джинсах і кросівках.
"Абсолютно приголомшливо бачити, як найзатребуваніша жінка у світі та предмет спекуляцій і чуток у соціальних мережах раптово з'являється ось так, маючи не просто здоровий, сповнений енергії та неймовірно щасливий вигляд, а й не робить видимих спроб ховатися від публіки", — резюмувала Джуді Джеймс.
Нагадаємо, раніше британські медіа писали про те, що продюсер популярного таблоїда засумнівався, що нове відео з Кейт Міддлтон справжнє. Шарль Латібодьєр не дає стовідсоткової гарантії в тому, що на опублікованих його медіа відеокадрах саме принцеса Уельська. Однак він упевнений, що у справі зі "зникненням" Кейт Міддлтон не замішаний Палац.
Також ЗМІ повідомляли про те, що автор відео з Кейт Міддлтон на ринку спростував найскандальніші чутки про принцесу. Нельсон Сільва, який зняв відео з Вільямом і Кейт для своєї сім'ї, шокований тим, які теорії та чутки поширюються навколо принцеси Уельської.