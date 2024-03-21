Вийшов перший тизер-трейлер фільму "Чужий: Ромулус": чистий жах від майстра горору

Фіде Альварес, який зняв картину, вважається одним із визнаних гуру фільмів жахів. Тож нова картина обіцяє полоскотати нерви навіть найзавзятішим любителям цього жанру.

Студія 20th Century Studios представила перший 30-секундний тизер-трейлер фільму "Чужий" під офіційною назвою "Чужий: Ромул". Режисером картини став уругвайський майстер жахів Феде Альварес, а продюсером — Рідлі Скотт.

Фільм повертає франшизу до її витоків з однією командою на одному кораблі. Дія відбувається між подіями фільмів "Чужий" (1979) і "Чужі" (1986).

Історія розповідає про групу молодих людей, які, обшукуючи глибини занедбаної космічної станції, стикаються віч-на-віч із найжахливішою формою життя у всесвіті.

Головні ролі у стрічці зіграли Кейлі Спені, Ізабела Мерсед, Девід Джонсон, Арчі Рено, Спайк Фірн і Ейлін Ву.

Всесвіт. "Чужий: Ромул" — сьомий фільм франшизи "Чужий" і дев'ятий загалом за участю кислотнокровних ксеноморфів, якщо врахувати фільми-кросовери "Чужі проти Хижака". Альварес раніше зняв такі картини як "Зловісні мерці" (2013), "Не дихай" та "Дівчина з татуюванням дракона", серію "Дзвінки" і багато інших короткометражок.

Трейлер фільму "Чужий: Ромулус"

Працюючи над фільмом, режисер брав участь у кожному етапі зйомок, щоб продовження вийшло нічим не вужчим за попередні картини.

"Я хотів повернутися не просто до стилю оригінальних фільмів, а й до жанру оригінальних фільмів. Мені дуже хотілося повернутися до чистого жаху першого фільму і взяти ті елементи трилера, які є в "Чужих", та й у "Чужому 3". Ми пішли на божевільні заходи, щоб зберегти чистоту методів кіновиробництва першого фільму. Але якщо хтось турбується: "Чи не буде це занадто ретро?" Не хвилюйтеся, 2023 рік проллється через кожне вікно. Неможливо зупинити сучасність кіновиробництва. І з цього поєднання найкращого з класики і найкращого сучасності виходить щось нове... Для мене "Чужий" працює найкраще, коли він лякає і коли це дія, як "Чужі". Особисто мені найбільше сподобався жах і шок цього світу". — розповів він в інтерв'ю Variety.

Сценаристами стрічки стали сам Феде Альварес і Родо Саягес, використавши персонажів, створених Деном О'Бенноном і Рональдом Шусеттом.

Світова прем'єра фільму запланована на 16 серпня 2024 року.

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