Сідні Свіні продемонструвала тонку талію в сукні Khaite LBD за 5400 доларів (фото)

У актриси зараз досить щільний графік. Останнім часом Свіні старанно працювала над просуванням психологічного фільму жахів "Непорочна".

Американську актрису Сідні Свіні в шикарному образі помітили 20 березня на Мангеттені в Нью-Йорку. Знаменитість прямувала на запис "The View", який проходив на студії ABC в районі Верхнього Вест-Сайду, повідомляє Daily Mail.

26-річна зірка "Мадам Павутина" стильною чорною шкіряною сукнею без рукавів Khaite "The Uni Dress" вартістю 5400 доларів підкреслила свою струнку фігуру. У ділянці талії сукня складалася з трикотажної стягувальної тканини, що вигідно підкреслило силует Сінді. Образ вона доповнила чорними шкіряними чобітьми на високих підборах, темними сонцезахисними окулярами і відповідним клатчем, обраними стилістом Моллі Діксон. Дорога сукня була зроблена не з коров'ячої шкіри, а скоріше з м'якої, рельєфної овечої шкіри.

Актриса Сідні Свіні Фото: Getty Images

Стиліст-перукар Глен Оропеза зробив акуратну зачіску, а візажист Мелісса Ернандес нанесла легкий макіяж, нафарбувавши губи ніжною рожевою помадою.

Свіні супроводжував її здоровенний охоронець. Але, перш ніж зайти всередину, знаменитість зробила кілька селфі з фанатами, які чекали на неї.

Актриса Сідні Свіні Фото: Getty Images

Останнім часом Свіні старанно працювала над просуванням психологічного фільму жахів Майкла Мохана "Непорочна", який вийде на екрани кінотеатрів США і Великої Британії 22 березня. Вона знялася в ролі вагітної католицької черниці Сесілії.

"Сесілія проходить через таку божевільну трансформацію: спочатку вона дуже чиста, побожна, безневинна, тиха, а потім проявляється майже тваринна якість, ця жіноча лють", — розповіла про свою героїню Сінді.

Мало того, що Сідні запросила обох своїх бабусь на прем'єру фільму "Непорочна" в Лос-Анджелесі минулої п'ятниці, вони обидві зіграли у фільмі масовку черниць.

"Я дійсно здивувала їх на Різдво. Я сказала їм, що збираюся полетіти з ними в Італію і попросити їх зіграти в масовці. Вони ніколи не були в Італії. Вони ніколи не були за межами країни", — поділилася актриса.

Нагадаємо, 14 березня повідомлялося, що Сідні Свіні в приголомшливій сукні з'явилася на фестивалі South by Southwest. Вона одягла сміливу сукню на прем'єру свого нового фільму.