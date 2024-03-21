Експерт розповіла про ставлення принца Вільяма та Кейт Міддлтон до теорій змови (фото, відео)

Нещодавнє відео з принцесою Уельською не переконало людей у її одужанні. Багато хто вважає, що в справі зі "зникненням" Кейт замішаний палац.

Королівський експерт Кеті Ніколл впевнена, що принц Вільям і Кейт Міддлтон засмучені всіма теоріями змови, які останнім часом виникають навколо королівської сім'ї, повідомляє Entertainment Tonight.

"Я знаю з джерел, з якими я розмовляла, що і Вільям, і Кейт були доволі шоковані і щиро здивовані дикою природою чуток, які циркулюють в Інтернеті. Я думаю, що Вільям відчуває почуття розчарування, можливо, навіть гніву", — повідомила Кеті журналістам.

41-річному Вільяму довелося піклуватися не тільки про свою дружину, яка все ще відновлюється після операції на черевній порожнині, а й про трьох маленьких дітей пари — 10-річного принца Джорджа, 8-річну принцесу Шарлотту і 5-річного принца Луї. Крім того, Вільям також намагається приглушити чутки щодо захворювання дружини та її відсутності на публіці.

Принц Вільям із дітьми — Шарлоттою, Джорджем і Луї Фото: Instagram/Duke and Duchess of Cambridge

"Їм (Вільяму і Кейт — ред.) дуже важко. Я думаю, вони намагаються ігнорувати чутки якомога більше. У них є акаунт в Instagram, у них сотні тисяч підписників. Вони безумовно не ховають голову в пісок. Вони знають, що пишуть і говорять. І я думаю, що вони відчувають почуття розчарування, тому що не можуть покласти цьому край", — пояснив Ніколл.

Експертка додала, що, на її думку, нещодавня поява Міддлтон на фермерському ринку у Віндзорі, де Кейт "має цілком здоровий, щасливий вигляд і дуже невимушено балакає з чоловіком, мала би покласти край усім бурхливим спекуляціям щодо принцеси Уельської, але цього не сталося".

"Але, що неймовірно, багато з цих теорій досі циркулюють у мережі", — зазначила Ніколл.

Нагадаємо, 19 березня повідомлялося, що очевидці зняли Кейт Міддлтон на фермерському ринку. Експертка з мови тіла Джуді Джеймс описала Кейт як повну енергії.